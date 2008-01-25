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Новини медицини та фармаціїЧи можливе консервативне лікування при катаракті? Думка експертів

Чи можливе консервативне лікування при катаракті? Думка експертів

Опубліковано  31.05.2022

Сьогодні хірургічне втручання є єдиним ефективним методом лікування при катаракті.

У недавньому дослідженні оцінювали ефективність застосування оксистеролу для безопераційного лікування при катаракті у мишей. У близько 50% мишей було відзначено відновлення прозорості кришталика ока. Однак потрібні додаткові дослідження ефективності застосування оксистеролу в терапії при катаракті у людей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), катаракта є основною причиною сліпоти та порушення зору в усьому світі. Катаракту діагностують у 65,2 млн людей у світі.

При катаракті спостерігається помутніння кришталика. Факторами ризику розвитку патології є похилий вік, надмірне перебування на сонці, травми ока, куріння, цукровий діабет, прийом деяких лікарських засобів.

Доктор Ешлі Бріссетт (Ashley Brissette), спеціаліст з хірургії катаракти з медичного центру Weill Cornell Medicine, яка не брала участі в дослідженні, пояснила, що основним методом лікування при катаракті є хірургічне видалення ураженого кришталика та заміна його на штучну лінзу. Також доктор Е. Бріссетт наголосила, що катаракта підвищує ризик розвитку деменції та переломів унаслідок падінь.

У нещодавньому ж дослідженні оцінювали ефективність кисневмісного похідного холестерину оксистеролу для відновлення прозорості кришталика.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Investigative Ophthalmology and Visual Science».

Дослідження було проведено на 35 мишах з помутнінням кришталика внаслідок мутацій у генах, що кодують білки αB-кристаллін або αA-кристаллін. Подібний механізм розвитку катаракти відзначається в осіб похилого віку.

У праве око 26 мишей дослідники закрапували 1 краплю оксистеролу, у ліве око цих мишей закрапували 1 краплю циклодекстрину. Дев’ять мишей не отримували лікування та становили контрольну групу.

Було відзначено, що у 61% мишей, яким вводили оксистерол, спостерігалося підвищення ступеня прозорості кришталика правого ока, в який вводили оксистерол.

Доктор Хаджі Угур Челік (Haci Ugur Celik), доцент клінічної офтальмології в Медичному центрі Університету Рочестера (University of Rochester Medical Center), штат Нью-Йорк, не брав участі в дослідженні. Проте він наголосив, що дослідження мало певні обмеження. Так, патофізіологічні та біохімічні механізми розвитку помутніння кришталика включають оксидантно-антиоксидантний дисбаланс, порушення внутрішньоклітинного шляху MAPK, протеїнкіназного шляху, модифікацію білків, перекисне окислення ліпідів та ін. У досліджуваних мишей відзначали мутацію генів, що кодують білки αA- та αB-кристаллін, як основний патофізіологічний механізм розвитку катаракти.

Лікар Х.У. Челік висловив сумніви, що консервативне лікування може бути альтернативою хірургічному. У той же час, на його думку, потрібні подальші клінічні дослідження.

Доктор Е. Бріссетт також наголосила на важливості подальших досліджень. Однак вона вважає, що хірургічне лікування при катаракті може комбінуватися з втручаннями для корекції аномалії рефракції. Оксистерол потенційно сприяє підвищенню прозорості кришталика, але не впливає на порушення рефракції.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  31.05.2022

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