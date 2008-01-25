Чи можливе консервативне лікування при катаракті? Думка експертів
Сьогодні хірургічне втручання є єдиним ефективним методом лікування при катаракті.
У недавньому дослідженні оцінювали ефективність застосування оксистеролу для безопераційного лікування при катаракті у мишей. У близько 50% мишей було відзначено відновлення прозорості кришталика ока. Однак потрібні додаткові дослідження ефективності застосування оксистеролу в терапії при катаракті у людей.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), катаракта є основною причиною сліпоти та порушення зору в усьому світі. Катаракту діагностують у 65,2 млн людей у світі.
При катаракті спостерігається помутніння кришталика. Факторами ризику розвитку патології є похилий вік, надмірне перебування на сонці, травми ока, куріння, цукровий діабет, прийом деяких лікарських засобів.
Доктор Ешлі Бріссетт (Ashley Brissette), спеціаліст з хірургії катаракти з медичного центру Weill Cornell Medicine, яка не брала участі в дослідженні, пояснила, що основним методом лікування при катаракті є хірургічне видалення ураженого кришталика та заміна його на штучну лінзу. Також доктор Е. Бріссетт наголосила, що катаракта підвищує ризик розвитку деменції та переломів унаслідок падінь.
У нещодавньому ж дослідженні оцінювали ефективність кисневмісного похідного холестерину оксистеролу для відновлення прозорості кришталика.
Результати дослідження було опубліковано в журналі «Investigative Ophthalmology and Visual Science».
Дослідження було проведено на 35 мишах з помутнінням кришталика внаслідок мутацій у генах, що кодують білки αB-кристаллін або αA-кристаллін. Подібний механізм розвитку катаракти відзначається в осіб похилого віку.
У праве око 26 мишей дослідники закрапували 1 краплю оксистеролу, у ліве око цих мишей закрапували 1 краплю циклодекстрину. Дев’ять мишей не отримували лікування та становили контрольну групу.
Було відзначено, що у 61% мишей, яким вводили оксистерол, спостерігалося підвищення ступеня прозорості кришталика правого ока, в який вводили оксистерол.
Доктор Хаджі Угур Челік (Haci Ugur Celik), доцент клінічної офтальмології в Медичному центрі Університету Рочестера (University of Rochester Medical Center), штат Нью-Йорк, не брав участі в дослідженні. Проте він наголосив, що дослідження мало певні обмеження. Так, патофізіологічні та біохімічні механізми розвитку помутніння кришталика включають оксидантно-антиоксидантний дисбаланс, порушення внутрішньоклітинного шляху MAPK, протеїнкіназного шляху, модифікацію білків, перекисне окислення ліпідів та ін. У досліджуваних мишей відзначали мутацію генів, що кодують білки αA- та αB-кристаллін, як основний патофізіологічний механізм розвитку катаракти.
Лікар Х.У. Челік висловив сумніви, що консервативне лікування може бути альтернативою хірургічному. У той же час, на його думку, потрібні подальші клінічні дослідження.
Доктор Е. Бріссетт також наголосила на важливості подальших досліджень. Однак вона вважає, що хірургічне лікування при катаракті може комбінуватися з втручаннями для корекції аномалії рефракції. Оксистерол потенційно сприяє підвищенню прозорості кришталика, але не впливає на порушення рефракції.
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024