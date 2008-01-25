Обструкція вихідного тракту правого шлуночка — вроджена вада серця, яку виявляють досить часто. На сьогодні розроблено декілька методів хірургічної корекції при цій патології. Водночас після проведення операції існує ризик розвитку стенозу клапана легеневої артерії та/або регургітації, дисфункції правого шлуночка та фатальних аритмій. Найчастіше пацієнтам з вродженими вадами серця потрібне втручання із заміни клапана легеневої артерії із застосуванням біопротезів клапанів, виготовлених з матеріалів, отриманих від корів чи свиней, які з часом зношуються. Це призводить до того, що хворі потребують періодичних операцій із заміни клапана протягом усього життя, що підвищує ризик розвитку хірургічних ускладнень.

Так, на сьогодні дослідники розробляють альтернативні методи заміни клапана легеневої артерії для зниження ризику розвитку ускладнень, пов’язаних з повторними оперативними втручаннями.

Транскатетерна заміна клапана легеневої артерії є потенційним малоінвазивним методом відновлення функції правого шлуночка та клапана легеневої артерії.

Професор Адольф Кай-Тунг Чау (Adolphus Kai-Tung Chau) з Медичного центру Китайського університету Гонконгу розповів про переваги транскатетерної заміни клапана легеневої артерії.

Професор А.К.-Т. Чау пояснив, що критерії проведення транскатетерної заміни клапана легеневої артерії відрізняються у різних кардіологічних товариствах. Водночас, на його думку, враховуючи те, що ця процедура є мінімально інвазивною порівняно з хірургічною заміною клапана легеневої артерії, вона потенційно дозволяє здійснити корекцію вади більшій кількості безсимптомних пацієнтів.

Перед проведенням транскатетерної заміни клапана легеневої артерії необхідно провести ретельне передопераційне обстеження, включаючи збирання анамнезу, фізикальне обстеження, рентгенограму грудної клітки, електро- та ехо-кардіограму, а також інші методи візуалізації для встановлення морфології вроджених вад серця і наявності наявних легеневих ускладнень.

План проведення втручання розробляється індивідуально міждисциплінарною командою спеціалістів. Перед проведенням процедури транскатетерної заміни клапана легеневої артерії оцінюються анатомічні та гемодинамічні параметри легеневої артерії, а також коронарних артерій та аорти. Потім канал виносного тракту правого шлуночка готують до імплантації з попереднім стентуванням і послідовною балонною дилатацією для підтримки адекватного тиску в правому шлуночку і профілактики розвитку недостатності клапана.

На відміну від звичайної операції на відкритому серці транскатетерна заміна проводиться шляхом введення порожнистої транскатетерної трубки через стегнову або яремну вену в серці. Клапан імплантується та встановлюється у потрібне положення за допомогою балонної дилатації. Після імплантації проводять оцінку постпроцедурних гемодинамічних параметрів та ангіограми для оцінки працездатності клапана та виключення периклапанного току крові. Перевага транскатетерної заміни клапана легеневої артерії полягає в тому, що новий клапан поміщується в отвір зміненого патологічно клапана після проведення підготовчого етапу процедури.

На сьогодні ведуться дослідження в галузі розширення можливості застосування транскатетерної заміни клапана легеневої артерії. На цей момент Harmony та Edward Sapien є єдиними клапанами, які застосовуються для транскатетерної заміни клапана легеневої артерії, схваленими Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA). Тим не менш, продовжуються розробки нових клапанів для процедури транскатетерної заміни.

У дослідженнях показано, що транскатетерна заміна клапана легеневої артерії пов’язана з нижчим ризиком летального наслідку, ніж відкрите хірургічне втручання, також під час проведення цієї малоінвазивної процедури відзначають нижчу ймовірність необхідності проведення повторних хірургічних втручань. Показано, що транскатетерна заміна клапана легеневої артерії сприяє відновленню функції правого шлуночка. Пацієнтам, які перенесли цю процедуру, рекомендується проведення ретельного обстеження для профілактики розвитку ендокардиту та здавлення коронарних артерій, які є рідкісними, але серйозними ускладненнями.

Ще одна важлива перевага процедури транскатетерної заміни клапана легеневої артерії — більш короткий післяопераційний період та термін перебування у лікарні, ніж при проведенні відкритого хірургічного втручання.

Професор А.К.-Т. Чау наголосив, що транскатетерна заміна клапана легеневої артерії може розглядатися як втручання вибору у дітей молодшого віку та в період активного росту.

За матеріалами www.medicalxpress.com