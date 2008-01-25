Серцево-судинні захворювання є найчастішою причиною летальних наслідків у всьому світі. У 2019 р. близько 17,9 млн смертей було зумовлено такою патологією. Підвищений рівень холестерину є модифікованим фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Так, у дослідженнях показано, що у разі зниження рівня холестерину на 10% ризик розвитку серцево-судинної патології знижується на 30%.

Біотехнологічна компанія Verve Therapeutics розпочала клінічні дослідження генно-інженерного препарату для редагування генів, що вводиться одноразово. Потенційно цей лікарський засіб знизить рівень холестерину у хворих на гетерозиготну сімейну гіперхолестеринемію. На сьогодні проведено доклінічні дослідження на приматах. У доклінічних випробуваннях показано середнє зниження холестерину ліпопротеїнів низької щільності більш ніж на 60% через 20 міс після одноразового введення генно-інженерного препарату.

Основою нового методу лікування, розробленого компанією Verve Therapeutics, є технологія генетичного редагування під назвою CRISPR, що означає кластеризовані регулярно розташовані короткі паліндромні повтори (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). За допомогою цієї технології можна змінити ДНК людини і, зрештою, модифікувати функціонування певних генів. CRISPR було розроблено у 2012 р., і вже проведено низку клінічних досліджень її використання при раку легені, вродженому амаврозі, хворобі Лебера та серповидноклітинній анемії.

Досліджуваний препарат пригнічує ген PCSK9 (кодує синтез ферменту, що регулює кількість рецепторів холестерину в печінці).

Гетерозиготна сімейна гіперхолестеринемія — підтип атеросклеротичного серцево-судинного захворювання, яке характеризується підвищенням рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності та утворенням атеросклеротичних бляшок у судинах.

Ендрю Беллінджер (Andrew Bellinger), провідний науковий та медичний співробітник Verve Therapeutics, розповів, що, застосовуючи сучасні методи холестеринознижувальної терапії, менше 20% пацієнтів із сімейною гетерозиготною гіперхолестеринемією досягають цільового рівня холестерину. Багато в чому це обумовлено необхідністю довічного прийому лікарських засобів та низькою прихильністю хворих до лікування. На його думку, досліджуваний генно-інженерний препарат може принципово змінити підходи до терапії осіб із серцево-судинними захворюваннями. Він підкреслив, що однією з найважливіших переваг лікарського засобу є те, що він проявляє холестеринознижувальну дію при одноразовому застосуванні.

Сьогодні розпочато перше клінічне дослідження застосування генно-інженерної терапії редагування генів CRISPR, що включило 40 дорослих пацієнтів з діагностованою гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією та атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням. Verve Therapeutics планує опублікувати результати дослідження у 2023 р.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com