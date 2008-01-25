Результати нового дослідження за оцінкою лікарських засобів, що застосовуються в терапії ревматоїдного артриту (РА), дають підстави припустити, що комбінація двох протиревматичних препаратів може знизити ризик розвитку серцевого нападу та інсульту.

У новому дослідженні, результати якого опубліковані в «Frontiers in Cardiovascular Medicine», було встановлено, що деякі схеми протиревматичних препаратів, що призначаються при РА та включають або інгібітори фактора некрозу пухлини, або гідроксихлорохін, виявляють значну ендотеліопротекторну дію.

РА діагностується приблизно у 1 з 100 чоловік і є поширеним аутоімунним захворюванням, яке призводить до запалення і болю в сполучній тканині суглобів.

«У пацієнтів з РА підвищений ризик розвитку атеросклерозу (закупорки артерій ліпідними бляшками) і серцево-судинних захворювань в порівнянні з населенням в цілому, ймовірно, через поширеність запального процесу», — зазначив професор Джан Лука Ерре (Gian Luca Erre), головний дослідник, національний координатор Дослідження з оцінки ризику ішемічної хвороби серця при РА (Evaluation for Coronary Heart Disease Risk Estimation in Rheumatoid Arthritis — EDRA).

«Цей запальний процес не обмежується суглобами, він також вражає кровоносні судини, що призводить до дисфункції внутрішнього шару кровоносних судин (ендотелію)», — підкреслив професор ревматології Університету Сассарі (University of Sassari) Джан Лука Ерре (Gian Luca Erre).

Препарати, які призначаються при РА (протиревматичні препарати), зазвичай проявляють протизапальну дію і можуть потенційно захищати ендотелій, знижуючи ризик розвитку атеросклерозу у цих пацієнтів.

«Однак більшість пацієнтів приймають декілька протиревматичних лікарських засобів одночасно. Отже, важко визначити, який саме препарат проявляє більш виражену ендотеліопротекторну дію».

Зв’язок між прийомом антиревматичних препаратів і станом ендотелію вивчали в 5 групах пацієнтів, що приймали різні комбінації протиревматичних препаратів в дослідженні EDRA — багатоцентровому дослідженні за участю італійських пацієнтів з РА, проведеному Університетом Сассарі.

Ендотеліальна функція була відносно збережена у пацієнтів з 2 груп, а саме в групах, які застосовували інгібітори фактора некрозу пухлини та гідроксихлорохін.

За словами професора фармакології Університету Фліндерса (Flinders University) Ардуіно Мангоні (Arduino Mangoni), препарати, що застосовуються для лікування РА у мільйонів пацієнтів у всьому світі, можуть проявляти різні захисні серцево-судинні ефекти. Цей факт і був продемонстрований в даному дослідженні.

«В даний час необхідні проспективні дослідження, щоб перевірити, чи здатні різні схеми прийому протиревматичних препаратів також знизити ризик виникнення серцевого нападу та інсульту у пацієнтів з РА», — зазначив професор А. Мангоні.

У дослідженні використовувався відносно новий статистичний метод, званий аналізом латентних класів. Він дозволяє з’ясувати, чи роблять певні групи антиревматичних препаратів, а не окремі лікарські засоби, різні ефекти на ендотелій судин.

По материалам www.news-medical.net