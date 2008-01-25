Чи має переваги низькодозова терапія глюкокортикостероїдами недоношених новонароджених?
У Великій Британії народжується близько 60 000 недоношених дітей на рік. На момент народження у вкрай недоношених новонароджених легені є незрілими. Для респіраторної підтримки таких дітей використовують штучну вентиляцію легень (ШВЛ). Крім того, для стимуляції дозрівання легень застосовують глюкокортикостероїди, такі як дексаметазон. Дексаметазон сприяє зменшенню вираженості запального процесу в легенях та покращенню їх вентиляторної функції. Застосування дексаметазону у вкрай недоношених дітей сприяє зменшенню тривалості перебування на ШВЛ. У той же час призначення дексаметазону у високих дозах (5–10 мг/кг маси тіла протягом 6 тиж) призводить до гіпертрофії міокарда та порушень розвитку немовлят.
Учені з відділення неонатальних серцево-судинних досліджень (Neonatal Cardiovascular Research (Monash Newborn)) Дитячої лікарні Монаш у Мельбурні (Monash Children’s Hospital, Melbourne), Австралія, вивчали ефективність та побічні ефекти дексаметазону в недоношених новонароджених при застосуванні в низьких дозах (1 мг та менше на 1 кг маси тіла протягом 10 днів). У дослідження було включено 30 немовлят, які народилися в термін 24 тиж гестації. Для вивчення параметрів кардіореспіраторної адаптації (архітектури серця та параметрів легеневого кровотоку) всім дітям було проведено ехокардіографію до та після курсу лікування дексаметазоном.
У дослідженні було показано, що дексаметазон при застосуванні в низьких дозах сприяє зниженню потреби недоношених новонароджених у респіраторній підтримці та не викликає формування гіпертрофії міокарда лівого шлуночка. Крім того, продемонстровано зниження тиску та опору в легеневих судинах, що сприяло поліпшенню кровообігу та оксигенації.
Провідний автор дослідження професор Сегал наголосив на важливості того, що дексаметазон у низьких дозах не проявляє несприятливого впливу на структуру серця і при цьому сприяє поліпшенню кровообігу в легенях.
У той самий час необхідні подальші довгострокові дослідження для визначення віддалених наслідків терапії дексаметазоном у низьких дозах у недоношених новонароджених.
Результати дослідження було опубліковано в журналі «The Journal of Physiology».
За матеріалами www.medicalxpress.com
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