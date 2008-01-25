У нещодавньому дослідженні показано, що песарій не є ефективнішим для зниження ризику передчасних пологів, ніж стандартне лікування при укороченні шийки матки. Песарій являє собою округлий силіконовий пристрій, який надівається на укорочену шийку матки, щоб запобігти її розкриттю та розвитку викидня або передчасних пологів. Потім пристрій видаляється до 37-го тижня вагітності.

Багатоцентрове рандомізоване дослідження проведене Метью К. Хоффманом (Matthew K. Hoffman), доктором медичних наук, магістром охорони здоров’я із системи охорони здоров’я Christiana Care Health System, Ньюарк, Делавер, США, у співпраці з дослідниками з відділення медицини матері та плода Національного інституту і розвитку людини імені Юніс Кеннеді Шрайвер.

Результати дослідження опубліковані в журналі «Journal of the American Medical Association» (JAMA).

У дослідженні взяли участь 544 вагітні на терміні 16–24 тиж вагітності, з підвищеним ризиком розвитку передчасних пологів, пов’язаним із укороченням довжини шийки матки менше 20 мм за даними ультразвукової діагностики (УЗД).

При включенні у дослідження жінкам накладали шви на шийку матки або призначали прогестерон. Учасниці були випадково розподілені на дві групи. Учасницям 1-ї групи встановлювали песарій, учасниці 2-ї групи проходили стандартне лікування.

У дослідженні оцінювалися такі результати, як настання пологів або антенатальна загибель плода до 37-го тижня гестації.

Набір учасниць у дослідження було припинено достроково, оскільки у дослідженні не виявлено вищої ефективності застосування песарію щодо профілактики розвитку передчасних пологів. При цьому ризик антенатальної загибелі плода був вищим при застосуванні песарію.

Так, у групі вагітних, яким було встановлено песарій, передчасні пологи розвинулися у 45,5%, у 2-й групі — у 45,6%. При цьому у 13,3% плодів або немовлят у 1-й групі зафіксовано летальний наслідок. У 2-й групі — 6,8%.

Автори зазначили, що вагітним у 2-й групі частіше проводили серкляж, що могло вплинути на результати дослідження (серкляж — зшивання внутрішнього або зовнішнього зіва шийки матки).

За матеріалами www.medicalxpress.com