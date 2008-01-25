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Новини медицини та фармаціїЧи ефективні комбіновані низькодозові антигіпертензивні засоби для зниження артеріального тиску?

Чи ефективні комбіновані низькодозові антигіпертензивні засоби для зниження артеріального тиску?

Опубліковано  08.05.2023

У нещодавньому огляді показано більш високу ефективність низькодозових комбінованих антигіпертензивних лікарських засобів, що містять 3 або 4 діючі речовини, порівняно з монотерапією для зниження артеріального тиску.

Результати спостереження були опубліковані в онлайн-виданні Jama Cardiology.

В огляді проаналізовано 7 клінічних досліджень, які включили 1918 учасників. У 4 дослідженнях оцінювали ефективність трикомпонентної та у 3 — чотирикомпонентної антигіпертензивної терапії.

Дослідники виявили, що антигіпертензивна терапія низькодозовими комбінованими препаратами була пов’язана з більш значним середнім зниженням рівня систолічного артеріального тиску (АТ), ніж початкова монотерапія або стандартне лікування із застосуванням комбінації монопрепаратів.

Період спостереження становив 4–12 тиж.

Велика кількість учасників досягла АТ <140/90 мм рт. ст. через 4–12 тиж спостереження при терапії низькодозовими комбінованими антигіпертензивними препаратами порівняно як з монотерапією, так і зі стандартним лікуванням.

У двох дослідженнях продемонстровано більш високу ефективність низькодозових комбінованих антигіпертензивних препаратів порівняно з монотерапією або стандартним лікуванням протягом 6–12 міс спостереження.

При аналізі частоти розвитку побічних ефектів встановлено, що запаморочення частіше відмічали у пацієнтів, які приймали комбіновані низькодозові антигіпертензивні препарати. При цьому не відзначено підвищення частоти будь-яких інших побічних ефектів або потреби у відміні цієї терапії.

Автори дослідження наголосили, що комбіновані низькодозові антигіпертензивні препарати забезпечують ефективний контроль АТ і при цьому прості у застосуванні. У той же час на сьогодні необхідні подальші дослідження для визначення найкращої стратегії переносимої інтенсифікації терапії і досягнення більш високих показників довгострокового контролю АТ.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  08.05.2023

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