Чи ефективні комбіновані низькодозові антигіпертензивні засоби для зниження артеріального тиску?
У нещодавньому огляді показано більш високу ефективність низькодозових комбінованих антигіпертензивних лікарських засобів, що містять 3 або 4 діючі речовини, порівняно з монотерапією для зниження артеріального тиску.
Результати спостереження були опубліковані в онлайн-виданні Jama Cardiology.
В огляді проаналізовано 7 клінічних досліджень, які включили 1918 учасників. У 4 дослідженнях оцінювали ефективність трикомпонентної та у 3 — чотирикомпонентної антигіпертензивної терапії.
Дослідники виявили, що антигіпертензивна терапія низькодозовими комбінованими препаратами була пов’язана з більш значним середнім зниженням рівня систолічного артеріального тиску (АТ), ніж початкова монотерапія або стандартне лікування із застосуванням комбінації монопрепаратів.
Період спостереження становив 4–12 тиж.
Велика кількість учасників досягла АТ <140/90 мм рт. ст. через 4–12 тиж спостереження при терапії низькодозовими комбінованими антигіпертензивними препаратами порівняно як з монотерапією, так і зі стандартним лікуванням.
У двох дослідженнях продемонстровано більш високу ефективність низькодозових комбінованих антигіпертензивних препаратів порівняно з монотерапією або стандартним лікуванням протягом 6–12 міс спостереження.
При аналізі частоти розвитку побічних ефектів встановлено, що запаморочення частіше відмічали у пацієнтів, які приймали комбіновані низькодозові антигіпертензивні препарати. При цьому не відзначено підвищення частоти будь-яких інших побічних ефектів або потреби у відміні цієї терапії.
Автори дослідження наголосили, що комбіновані низькодозові антигіпертензивні препарати забезпечують ефективний контроль АТ і при цьому прості у застосуванні. У той же час на сьогодні необхідні подальші дослідження для визначення найкращої стратегії переносимої інтенсифікації терапії і досягнення більш високих показників довгострокового контролю АТ.
За матеріалами www.medicalxpress.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024