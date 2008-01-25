Наталізумаб є високоефективним призначеним для лікування пацієнтів із рецидивуючим-ремітуючим розсіяним склерозом (РС) препаратом, що добре переноситься, але якщо терапію припинити, то через 4–7 міс у 9–80% пацієнтів відзначається реактивація захворювання. Вагітність вважається фактором, що уповільнює прогресування РС, та асоційована зі зниженим ризиком рецидиву у III триместрі. Однак невеликі когортні дослідження показують, що ризик рецидиву та прогресування інвалідності під час вагітності та після пологів є вищим у жінок, які отримували наталізумаб до вагітності. Повідомлялося про випадки реактивації тяжкої хвороби та рецидиву аж до летального наслідку в контексті планування вагітності.

Тому рішення щодо припинення або продовження терапії під час вагітності приймають індивідуально. Для цього потрібно розуміти, наскільки часто виникають тяжкі рецидиви РС після припинення прийому наталізумабу. Простий статистичний підрахунок ризиків не підходить для ухвалення індивідуального рішення. Пацієнтів значною мірою хвилює ризик розвитку інвалідизуючого рецидиву РС із порушенням функції нижніх кінцівок. Щоб з’ясувати, як припинення прийому препарату впливає на майбутніх матерів, дослідницька група проаналізувала 274 медичні картки пацієнток з РС, які були зареєстровані в Німецькому реєстрі розсіяного склерозу та вагітності (German Registry Multiple Sclerosis and Pregnancy). Обстежені жінки припинили прийом наталізумабу або до вагітності, або протягом I триместру.

Вагітність та годування грудьми — ризик рецидиву зберігається

Результати дослідження продемонстрували, що у 183 випадках рецидиви РС виникали під час вагітності або впродовж першого року після неї. Тяжкі рецидиви були зареєстровані в 44 випадках, і в 3 — із загрозою летального наслідку. Прогресування РС до функціонально значущої інвалідності спостерігається у 10% жінок через рік після пологів. Вагітність не знижувала ризик рецидиву РС. Винятково грудне вигодовування дитини також не сприяло підтримці ремісії РС. У жінок, які відновили прийом наталізумабу протягом перших 4 тиж після пологів, ризик рецидиву РС у перші 6 міс після пологів був таким самим, як і у пацієнток, які не отримували лікування. Однак прийом препарату незабаром після пологів знизив ризик рецидивів у наступні 12 міс.

Автор дослідження Керстін Хеллвіг (Kerstin Hellwig) зазначила, що отримані результати важливі для прийняття рішення про припинення прийому наталізумабу до або під час вагітності. Високий ризик постійної інвалідності у разі припинення прийому препарату необхідно зіставляти з іноді недостатньо визначеними ризиками для вагітної та плода, що розвивається, як при постійному прийомі наталізумабу, так і у разі переходу на інший препарат.

За матеріалами www.news-medical.net