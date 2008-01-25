Чи допоможе вакцинація при «Дельта»-варіанті COVID-19?

Учені досліджують, наскільки вакцини проти COVID-19 ефективні щодо штаму «дельта» SARS -CoV-2.

«Дельта»-варіант SARS-CoV-2, вперше виявлений в Індії, наразі є домінантним у Великобританії. У США щонайменше 10% нових випадків захворювання також викликані саме ним.

Кількість нових випадків інфікування SARS-CoV-2 у Великобританії стрімко зросла протягом червня 2021 р. За даними Служби громадської охорони здоров’я Англії (Public Health England ― PHE), «дельта»-варіант має більшу контагіозність, ніж попередні варіанти вірусу, і з більшою ймовірністю призводить до госпіталізації.

Однак відповідно до актуальних даних, вакцинація запобігає тяжкому перебігу коронавірусної хвороби, викликаної штамом «дельта», що вимагає лікування у стаціонарі.

Дуже високий рівень запобігання госпіталізації

PHE проаналізувало потребу в стаціонарному лікуванні осіб, інфікованих «дельта»-варіантом COVID-19. Продемонстровано ефективність у запобіганні госпіталізації таких хворих на рівні 71% після введення однієї дози і 92% ― після 2 доз вакцини Оксфордського університету (University of Oxford)/«AstraZeneca». Вакцина від «Pfizer» була, відповідно, ефективною на 94% після першої дози та на 96% ― після двох доз.

Звіт PHE ще не пройшов рецензування, але за ефективністю вакцинального захисту ці дані порівнянні з такими при «альфа»-варіанті, або B.1.1.7, який вчені вперше визначили у Великобританії.

«Ці результати свідчать про дуже високий рівень захисту від тяжкого, що вимагає госпіталізації, перебігу захворювання, викликаного «дельта»-варіантом коронавірусу, за допомогою однієї або двох доз будь-якої вакцини», — стверджують автори.

Таку заяву було опубліковано після попереднього звіту, в якому вказується, що вакцини проти COVID-19 були менш ефективними у захисті людей від SARS-CoV-2, якщо вони отримували тільки першу дозу вакцини від «Pfizer»/«BioNTech» або Оксфордського університету/«AstraZeneca». Однак у цьому аналізі, який ще не пройшов експертну перевірку, дослідники фіксували будь-який симптоматичний випадок COVID-19 незалежно від тяжкості перебігу.

Вакцина «Moderna»

У новому, ще не рецензованому дослідженні науковці компанії «Moderna» виявили, що антитіла, які були отримані від восьми вакцинованих добровольців, можуть ефективно нейтралізувати штучно створений, модельний, або псевдовірус, який несе шипоподібний білок SARS-CoV-2 з наявністю мутацій «дельта»-варіанта.

Хоча здатність досліджуваної сироватки крові нейтралізувати штам «дельта» була нижчою порівняно з «альфа»-варіантом і варіантом, який домінував раніше, автори дослідження вказують, що всі штами «залишалися чутливими» до нейтралізації антитілами, продукованими у відповідь на введення вакцини «Moderna».

Дані щодо Covaxin

Результати дослідження вчених Індійської ради медичних досліджень (Indian Council of Medical Research) і «Бхарат Біотек Інтернешнл» («Bharat Biotech International»), які спільно розробили вакцину Covaxin проти COVID-19, вказують на її ефективність проти «дельта»-варіанта.

Хоча in vitro ефективність антитіл вакцинованих осіб щодо нейтралізації штаму «дельта» виявилася нижчою, дослідники зазначають, «що нейтралізувальний потенціал вакцини встановлений», вважаючи це невід’ємною властивістю препарату.

Covaxin виробляють з цільного віріону SARS-CoV-2, хімічно інактивованого для запобігання реплікації. Введення такої вакцини зумовлює продукцію в організмі людини антитіл до різних структурних компонентів вірусу. І навіть якщо в результаті мутації зміниться один структурний компонент з появою нового штаму, антитіла до інших структурних компонентів вірусу все одно мають забезпечити достатній захист, зокрема від «дельта»-варіанта.

Однак дослідження було невеликим та ще не проведено його експертне оцінювання. Тому необхідним є подальше вивчення, щоб з’ясувати, наскільки вакцина Covaxin дійсно є ефективною в реальних умовах для запобігання тяжкого перебігу COVID-19, що викликаний штамом «дельта».

Sputnik V і CoronaVac

Виробники російської вакцини Sputnik V COVID-19 заявили у соціальній мережі Twitter про її вищу ефективність щодо «дельта»-варіанта порівняно з іншими вакцинами. Результати дослідження подані до міжнародного журналу, що рецензується.

Також було анонсовано появу найближчим часом бустерної вакцини, що спеціально розроблена для формування імунітету проти «дельта»-варіанта COVID-19.

Проте через відсутність загальнодоступних даних оцінити обґрунтованість цих тверджень щодо вакцини Sputnik V поки що неможливо.

На сьогодні недостатньо інформації і щодо ефективності проти «дельта»-варіанта вакцини Sinovac проти COVID-19 (CoronaVac). За даними «Reuters» станом на 17 червня 2021 р., в Індонезії захворіли на COVID-19 понад 350 лікарів та медичних працівників, які раніше отримували вакцину CoronaVac.

Як повідомив Бадай Ісмойо (Badai Ismoyo), керівник відділу охорони здоров’я району Кудус (Kudus) острова Ява (Java): «У більшості медичних працівників відмічали безсимптомний перебіг та вони самоізолювалися вдома, проте кілька десятків було госпіталізовано з підвищеною температурою тіла та зниженою сатурацією…»

У регіоні спостерігається велика кількість випадків інфікування COVID-19, які, на думку експертів, переважно пов’язані з «дельта»-варіантом. З огляду на повідомлення «Reuters», очевидною є необхідність додаткових досліджень ефективності CoronaVac для захисту вакцинованих осіб від тяжкого перебігу «дельта»-варіанта COVID-19.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com