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Новини медицини та фармаціїЧи дієва дієта при запальних захворюваннях кишечнику?

Чи дієва дієта при запальних захворюваннях кишечнику?

Опубліковано  27.12.2023

Запальне захворювання кишечнику — це термін, що означає «хронічне захворювання, яке характеризується запаленням травного тракту». Двома типами запального захворювання кишечнику є виразковий коліт та хвороба Крона. У осіб із запальним захворюванням кишечнику найчастіше відмічають розвиток постійних симптомів, таких як часта діарея, ненавмисне зменшення маси тіла, біль у животі та невмотивована втома.

На сьогодні не існує лікарського засобу, що виліковує запальні захворювання кишечнику. Також на сьогодні не вивчено точну причину їх розвитку, досліджується роль генетичних факторів, мікробіома та факторів навколишнього середовища.

Доктор Аманда Джонсон (Amanda Johnson), гастроентеролог клініки Мейо (Mayo Clinic), розповіла про запальні захворювання кишечнику та ефективність дієти в їх терапії.

Виразковий коліт вражає тільки товсту кишку і є швидше запаленням поверхневого типу; Хвороба Крона поширюється на весь шлунково-кишковий тракт: від ротової порожнини до анусу.

Лікар А. Джонсон пояснила, що раціон харчування не викликає розвитку запального захворювання кишечнику. Немає жодної дієти, здатної контролювати рівень запалення. При цьому деякі продукти можуть сприяти зменшенню вираженості симптомів.

При цьому лікар підкреслила, що правильна дієта, імовірно, індивідуальна для кожної людини залежно від типу запального захворювання кишечнику, локалізації захворювання, перенесених операцій та розвитку ускладнень.

Загалом вона пояснила, що слід вживати свіжі фрукти та овочі, а також цільнозернові продукти. Пацієнтам із запальними захворюваннями кишечнику слід уникати ультраперероблених продуктів, доданого цукру та тваринних жирів. Рекомендується пити багато рідини, щоб уникнути розвитку зневоднення.

Дієта не замінює медичного лікування. Доктор А. Джонсон пояснила, що існують ефективні варіанти лікування, тому важливо консультуватися зі своїм лікарем. На сьогодні розроблено методи терапії імунодепресивного типу, які сприяють зменшенню вираженості запалення кишечнику.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубліковано  27.12.2023

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