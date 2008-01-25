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Новини медицини та фармаціїЧи безпечним є тривале вживання харчових алергенів?

Чи безпечним є тривале вживання харчових алергенів?

Опубліковано  14.12.2022

Харчову алергію діагностовано у близько 10% населення США. Найбільш поширеними харчовими алергенами є коров’яче молоко, яйця, арахіс та лісові горіхи. Імовірно, існує гіподіагностика харчової алергії, оскільки пацієнти з легкою вираженістю симптомів часто не звертаються за медичною допомогою.

Харчова алергія, або харчова гіперчутливість, виникають у результаті патологічної реакції імунної системи на зазвичай нешкідливі білки в їжі. Її симптоми можуть включати свербіж, почервоніння, набряк, блювання, діарею, утруднення дихання та інші потенційно небезпечні для життя реакції.

Діагностика харчової алергії включає:

  • провокаційні тести;
  • аналіз крові для визначення рівнів загального імуноглобуліну Е (IgE) та специфічних IgE.

Крім того, у ряду осіб з підвищеним рівнем IgE не спостерігаються симптоми харчової алергії. Цей стан називається безсимптомною сенсибілізацією. Пацієнти з безсимптомною сенсибілізацією найчастіше не знають про наявність у них харчової алергії.

Дослідники встановили, що вживання харчових алергенів особами з харчовою алергією/безсимптомною сенсибілізацією потенційно може впливати на функції головного мозку та поведінку.

Раніше в дослідженнях вже було показано потенційний зв’язок між харчовою алергією та розвитком нервово-психічних розладів, включаючи депресію, тривогу, синдром дефіциту уваги/гіперактивності та аутизм.

У дослідженні було проаналізовано вплив вживання харчових алергенів на поведінку мишей з безсимптомною сенсибілізацією до алергену молока β-лактоглобуліну (β-lactoglobulin — BLG). Потім оцінювали поведінкові реакції у мишей, спрямовані на пошук їжі та притулку, а також уникнення дискомфорту.

Підвищена тривожність у BLG-сенсибілізованих мишей розвивалася через день після отримання великої кількості алергену з їжею. У особин другої групи, які отримували невелику кількість алергену, через 2 тиж вживання раціону, що містив BLG, розвинулися симптоми депресії. Крім того, у цих тварин були виявлені ознаки запалення головного мозку та ушкодження нейронів.

Після вживання алергену у невеликих кількостях BLG-сенсибілізованими мишами протягом місяця було відмічено зниження рівня IgE, тобто розвиток десенсибілізації. При цьому відзначено персистування нейрозапалення у мозку.

Хронічне нейрозапалення є фактором ризику розвитку низки нейродегенеративних захворювань, таких як розсіяний склероз та хвороба Альцгеймера. Так, учені наголошують на необхідності подальших досліджень зв’язку харчової алергії та розвитку нейрозапалення. Потенційно це сприятиме визначенню ролі вживання харчових алергенів у розвитку нейродегенеративних захворювань та розробці заходів профілактики.

Крім того, подальші дослідження є важливими для визначення безпеки пероральної імунотерапії. Так, при пероральній імунотерапії проводиться пероральне введення алергенів з поступовим підвищенням дози для зниження чутливості імунної системи (десенсибілізації). Водночас потенційний вплив довгострокового вживання алергенів на нервову систему не досліджено.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  14.12.2022

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