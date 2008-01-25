Проведено дослідження, метою якого була оцінка частоти застосування інгібіторів фосфодіестерази типу 5 (ФДЕ-5) на тлі регулярного прийому препаратів, призначених для лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця, зокрема нітратів. Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) та Європейське агентство з лікарських засобів (European Medicines Agency — EMA) попереджають, що препарати цієї групи, які застосовуються при еректильній дисфункції, протипоказано призначати разом з нітратами у зв’язку з ризиком серцево-судинних ускладнень.

Провідний автор дослідження Андерс Холт (Anders Holt) з Копенгагенського Університетського госпіталю Херльов і Гентофте (Copenhagen University Hospital Herlev-Gentofte), повідомив, що в невеликих рандомізованих фармакологічних дослідженнях було зафіксовано посилене зниження артеріального тиску (АТ) під час контрольованого поєднаного застосування нітратів та інгібіторів ФДЕ-5. Потенційно це підвищує ризик судинних ішемічних ускладнень, включаючи інфаркт міокарда та інсульт. Але, як зазначають дослідники, сьогодні недостатньо реальних даних, які демонструють, що поєднане застосування обох груп препаратів підвищує таку ймовірність.

Тому для усунення цієї інформаційної прогалини А. Холт і його колеги провели ретроспективне дослідження за участю 249 541 датського чоловіка з ішемічною хворобою серця. У загальній популяції у період 2000–2018 р. частота призначення інгібіторів ФДЕ-5 збільшилася в 10 разів, з 3,1 до 30,9 призначень на 100 осіб на рік. У підгрупі з 42 073 пацієнтів, які постійно приймали пероральні органічні нітрати, частота призначення інгібіторів ФДЕ-5 збільшилася з 0,9 до 19,7 призначень на 100 осіб на рік.

Незважаючи на цей сплеск одночасного застосування препаратів, дослідники не спостерігали значного підвищення жодного з двох основних показників серцево-судинних ускладнень. Перший показник включав ішемічний інсульт, шок, зупинку серця, інфаркт міокарда. Другий — небажані явища, пов’язані з прийомом препаратів, стенокардію або непритомність.

А. Холт припустив, що є кілька пояснень таких результатів. По-перше, зниження артеріального тиску може не викликати симптомів, через які пацієнти звертаються до лікарні. Результати фармакологічних досліджень продемонстрували, що зниження артеріального тиску може і не призвести до реального ризику серцево-судинних ускладнень. По-друге, хворі можуть бути добре поінформовані і дотримуватися рекомендацій, які дав лікар. Наприклад, пацієнти знають про рекомендовану паузу в лікуванні нітратами перед застосуванням інгібітору ФДЕ-5 і дотримуються їх. По-третє, нітрати зазвичай приймають уранці і при цьому існує тенденція застосовувати інгібітори ФДЕ-5 увечері. За цей час нітрати можуть метаболізуватися настільки, що синергетична взаємодія буде незначною.

Таким чином, одночасне застосування інгібіторів ФДЕ-5 та нітратів, як і раніше, протипоказане через доведене зниження АТ. Однак, можливо, лікарі можуть дозволити поєднаний прийом, якщо пацієнти будуть адекватно поінформовані про особливості застосування цих препаратів.

За матеріалами www.medscape.com