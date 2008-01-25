Чи безпечні косметичні засоби для випрямлення волосся?

У дослідженні, нещодавно проведеному Національним інститутом охорони здоров’я (National Institutes of Health), було показано, що у жінок, які застосовують косметичні засоби для випрямлення волосся, відзначають у 2 рази вищий ризик розвитку раку матки, ніж у жінок, які не використовують подібні продукти.

Рак ендометрія — шостий за частотою діагностування у жінок вид раку. Це вид онкопатології матки, який діагностують найчастіше. У 2020 р. у всьому світі було зареєстровано понад 417 000 випадків раку ендометрія. При цьому в дослідженнях показано, що кількість випадків цієї онкопатології зросла в усьому світі в період 1990–2019 рр.

До факторів ризику раку матки відносяться:

вік;

ожиріння;

рак матки в сімейному анамнезі;

цукровий діабет ІІ типу;

гормональний дисбаланс: підвищення рівня естрогену або застосування естроген-вмісних препаратів.

Симптомами раку матки є:

маткова кровотеча між менструаціями або після настання менопаузи;

біль у ділянці тазу;

біль під час сечовипускання;

втома;

нудота;

відчуття тяжкості в ділянці малого таза;

зменшення маси тіла.

Доктор Олександра Уайт (Alexandra White), голова групи екології та епідеміології раку Національного інституту наук про навколишнє середовище (National Institute of Environmental Health Sciences Environment and Cancer Epidemiology group), є провідним автором цього дослідження. Доктор А. Уайт пояснила, що деякі фарби для волосся та косметичні засоби для його випрямлення містять канцерогени або речовини, що призводять до порушень гормонального балансу. Так, було показано, що косметичні засоби для випрямлення волосся містять такі хімічні речовини, як фталати, парабени, циклосилоксани і важкі метали, а також можуть виділяти формальдегід при нагріванні.

Доктор А. Уайт розповіла, що раніше в дослідженнях було показано, що застосування фарб для волосся та косметичних засобів для випрямлення волосся пов’язане з підвищеним ризиком розвитку інших гормоночутливих видів онкопатології, включаючи рак яєчників та рак молочної залози.

У цьому дослідженні було проаналізовано дані понад 33 000 жінок, які проживають у США, віком 35–74 років, які брали участь у дослідженні Sister Study. Період спостереження становив близько 11 років. За цей час було діагностовано 378 випадків раку матки.

Було показано, що у жінок, які застосовували засоби для випрямлення волосся понад 4 рази на рік, ризик розвитку раку матки був більш ніж у 2 рази вищим, ніж у учасниць, які не використовували ці засоби.

А. Уайт розповіла, що, за оцінками дослідників, до 70 років рак матки розвивається у 1,64% жінок, які ніколи не застосовували хімічні засоби для випрямлення волосся. У той же час рак матки до 70 років розвивається у 4,05% жінок, які регулярно використовують такі засоби.

У дослідженні не було виявлено зв’язку між підвищеним ризиком розвитку раку матки та застосуванням інших засобів для догляду за волоссям, таких як фарби і засоби для освітлення та мелірування волосся або засоби для хімічної завивки.

А. Уайт підкреслила, що необхідні подальші дослідження для визначення конкретних хімічних компонентів засобів для випрямлення волосся, що зумовлюють підвищення ризику розвитку раку матки. Крім того, на думку А. Уайт, необхідно проаналізувати вплив інших косметичних засобів на ризик розвитку різних видів раку.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com