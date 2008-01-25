Чи безпечне застосування антисептичних та дезінфекційних засобів?

Ніколи ще антисептичні та дезінфекційні засоби не застосовувалися так широко, як у період пандемії COVID-19. В одному з останніх досліджень, проведеному на базі Університету Маккуорі (Macquarie University), продемонстровано, що антисептик бензалконію хлорид, що широко застосовується, може порушувати дію антибіотиків і підвищувати ризик розвитку стійкості бактерій до антимікробних препаратів.

Стійкість до антибіотиків — вкрай актуальна проблема у всьому світі. Серед бактерій, що найчастіше є мультирезистентними до антибактеріальних препаратів, виділяють групу ESKAPE (від абревіатури назв бактерій Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonace, Pseudomonace, Pseudoe aceu та ін., що часто «вислизають» з-під дії антибактеріальних препаратів). Бактерії цієї групи є збудниками пневмонії, сепсису та раньових інфекцій.

Для терапії пацієнтів із захворюваннями, викликаними патогенами ESKAPE, найчастіше застосовуються аміноглікозидні антибіотики.

Дослідницька група під керівництвом доктора Франчески Шорт (Francesca Short), наукового співробітника факультету молекулярних наук Університету Маккуорі, та професора факультету молекулярних наук Університету Маккуорі Яна Полсена (Professor Ian Paulsen) провела дослідження впливу застосування дезінфекційного засобу бензалконію хлориду на ефективність антибіотиків стосовно патогенів групи ESKAPE.

Ф. Шорт пояснила, що бензалконію хлорид широко застосовується, враховуючи його низьку токсичність, не тільки в медицині, а й у харчовій промисловості та сільському господарстві. Він входить до складу очних і вушних крапель, розчинів для просочення антибактеріальних серветок та антисептичних засобів. При цьому в дослідженні було показано, що бензалконію хлорид може не лише знижувати ефективність аміноглікозидних антибіотиків, а й зумовлювати розвиток резистентності бактерій. Це перше дослідження, в якому вивчали взаємодію аміноглікозидів та бензалконію хлориду. Воно фінансувалося за рахунок гранта Національної ради з охорони здоров’я та медичних досліджень Австралії (National Health and Medical Research Council). Було зазначено, що навіть у низьких дозах бензалконію хлорид знижує ефективність аміноглікозидів, оскільки порушує проникнення антибіотиків цієї групи до бактеріальної клітини. Результати дослідження показують, що ефективність аміноглікозидів знижується при одночасному застосуванні низьких доз бензалконію хлориду, наприклад, при використанні очних крапель, що містять бензалконію хлорид, під час курсу антибактеріальної терапії.

Доктор Ф. Шорт наголосила, що необхідні подальші дослідження з метою розробки методів запобігання розвитку антибіотикорезистентності бактерій групи ESKAPE. Вона переконана, що слід зменшити застосування антибактеріальних засобів, що містять бензалконію хлорид у побуті. Лікар Ф. Шорт не вважає обґрунтованим застосування антибактеріальних засобів для миття рук та прибирання житлових приміщень. Крім того, вона пояснила, що застосування бензалконію хлориду як консерванта в очних краплях можна було б замінити на застосування очних крапель в одноразових стерилізованих контейнерах, оскільки бензалконію хлорид не тільки знижує ефективність антибіотиків, але також може викликати подразнення і навіть ушкодження кон’юнктиви при тривалому застосуванні.

Результати дослідження були опубліковані в журналі «EbioMedicine», що публікується «The Lancet».

За матеріалами www.medicalxpress.com