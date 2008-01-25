Незалежно від того, яку школу відвідує дитина з бронхіальною астмою, батьки можуть зробити кроки, щоб зробити її відвідування школи більш комфортним та безпечним.

За даними Асоціації респіраторних захворювань (Respiratory Health Association), США, бронхіальна астма щорічно призводить до 13,8 млн пропущених шкільних днів. Це більше, ніж від будь-якого іншого хронічного захворювання.

Що ж рекомендують експерти для комфортного відвідування школи дітьми з бронхіальною астмою?

Наявність індивідуального протиастматичного інгалятора швидкого доступу в школі є важливим кроком для дітей з бронхіальною астмою.

Якщо у дитини часто виникають симптоми бронхіальної астми, Асоціація респіраторних захворювань рекомендує звернутися до лікаря для корекції лікування.

Переконайтеся, що ваша дитина має письмовий план дій при нападі бронхіальної астми, віддайте копію цього плану шкільній медсестрі.

Допоможіть дитині попрактикуватися у самостійному прийомі лікарських препаратів від бронхіальної астми.

Переконайтеся, що дитина розуміє, наскільки важливо завжди тримати лікарський препарат під рукою.

Заповніть необхідні документи, щоб дитина могла користуватися своїм індивідуальним інгалятором у школі.

Вкладіть інструкцію від лікарського препарату, який приймає ваша дитина, та копію рецепта у її шкільну форму.

Забезпечте дитину додатковим (запасним) інгалятором швидкої дії для усунення нападів бронхіальної астми.

Поговоріть з вчителями, розкажіть їм, які тригери можуть спровокувати розвиток нападу бронхіальної астми у вашої дитини, повідомте їм про симптоми бронхіальної астми та першу допомогу при нападі.

Навчіть дитину регулярно мити руки та прикривати рот під час кашлю для профілактики зараження гострими респіраторними захворюваннями та грипом.

Експерти також радять проводити щорічну вакцинацію від грипу.

Не пропускайте прийом протиастматичних препаратів, призначених дитині її лікарем для контролю бронхіальної астми.

За матеріалами www.medicalxpress.com