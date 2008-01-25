Бромгексин: питання та відповіді

Бромгексин — синтетичне похідне діючої речовини рослинного походження вазицину. Лікарський засіб виявляє муколітичну (секретолітичну) та відхаркувальну дію. Муколітичний ефект пов’язаний з деполімеризацією та розрідженням мукопротеїнових та мукополісахаридних волокон. Однією з важливих особливостей дії бромгексину є його здатність стимулювати утворення сурфактанту — поверхнево-активної речовини ліпідо-білково-мукополісахаридної природи, що синтезується в клітинах альвеол; біосинтез сурфактанту порушується при різних бронхолегеневих захворюваннях, які призводять до порушення стабільності альвеолярних клітин, послаблення їх реакції на несприятливі впливи. У результаті прийому бромгексину збільшується бронхіальна секреція, знижується в’язкість слизу (мокроти) та стимулюється активність миготливого епітелію, що сприяє просуванню слизу (мокроти) дихальними шляхами.

Які існують форми випуску бромгексину?

Бромгексин випускається як у формі таблеток, що містять 8 мг діючої речовини, так і у формі орального розчину з вмістом діючої речовини 4 мг/5 мл.

Коли потрібно приймати бромгексин?

Основне показання до застосування бромгексину: секретолітична терапія при гострих та хронічних бронхопульмональних захворюваннях, що супроводжуються ускладненням відходження мокротиння. Зокрема, бромгексин призначають при таких хворобах:

трахеїт;

гострий та хронічний бронхіт різного походження, включаючи ускладнений бронхоектазами;

інфекційно-алергічна форма бронхіальної астми;

пневмонія;

пневмоконіоз;

туберкульоз легень.

Бромгексин також призначають для прискорення виділення рентгеноконтрастної речовини після бронхографії в передопераційний період (санація бронхіального дерева для профілактики накопичення в бронхах в’язкого мокротиння після операцій на легенях).

При якому кашлі застосовують бромгексин?

Бромгексин не є протикашльовим засобом, тому його недоцільно застосовувати як монотерапію для лікування пацієнтів з кашлем як таким. Він прискорює фізіологічне очищення бронхолегеневої системи при інфекційно-запальних захворюваннях.

Чи можна приймати бромгексин при кашлі з мокротинням?

Бромгексин розріджує мокротиння, тому показаний, якщо у пацієнта відкашлюється в’язке густе мокротиння. Якщо у хворого відходить рідке мокротиння у великих кількостях, бромгексин додатково не показаний.

Чи можна застосовувати бромгексин при сухому кашлі?

На початкових етапах захворювань бронхолегеневої системи кашель зазвичай сухий і пов’язаний з набряком та подразненням слизової оболонки. У цей період слід віддавати перевагу препаратам, які впливають на конкретні патогенетичні механізми запального процесу (протизапальні, пом’якшувальні лікарські засоби), а надалі, у разі появи мокротиння (ексудату), застосовувати муколітичні препарати.

Кому протипоказаний бромгексин?

Протипоказаннями для застосування бромгексину є:

гіперчутливість до компонентів лікарського засобу;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки;

захворювання дихальної системи, перебіг яких супроводжується утворенням рясного рідкого мокротиння;

вік молодше 3 років;

І триместр вагітності.

Скільки днів можна приймати бромгексин?

Зазвичай курс лікування бромгексином становить 4–5 днів.

Як приймати бромгексин у формі пігулок 8 мг?

Дорослим та дітям віком старше 14 років бромгексин призначають по 1–2 таблетки (8–16 мг) 3 рази на добу. Дітям віком 6–14 років, а також хворим з масою тіла ˂ 50 кг бромгексин призначають по 1 таблетці (4–8 мг) 3 рази на добу.

Як приймати оральний розчин бромгексину?

Бромгексин у формі орального розчину можна застосовувати у дітей та дорослих. При цьому оптимальне дозування таке:

діти віком до 6 років: 1 мірна ложка 3 рази на добу, що відповідає 12 мг бромгексину гідрохлориду на добу;

діти віком 6–14 років та хворі з масою тіла < 50 кг: 2 мірні ложки 3 рази на добу, що відповідає 24 мг бромгексину гідрохлориду на добу;

дорослі та діти віком старше 14 років: 2–4 мірні ложки 3 рази на добу, що відповідає 24–48 мг бромгексину гідрохлориду на добу.

Як приймати бромгексин — до або після їди?

Їжа не має значного впливу на швидкість всмоктування бромгексину. Однак, враховуючи його подразнювальну дію на слизову оболонку шлунка, не рекомендується приймати бромгексин натще.

Як швидко подіє бромгексин?

Бромгексин діє досить швидко. Він повністю всмоктується та швидко досягає максимальної концентрації у плазмі крові (період напіввиведення препарату становить 1 год). Однак після досягнення максимальної концентрації необхідний ще деякий час для стимуляції секреції слизових оболонок дихальних шляхів. Тому максимальний відхаркувальний ефект бромгексину слід очікувати через 1–2 доби після початку прийому.

Як довго діє бромгексин?

Кінцевий період напіввиведення препарату становить 16 год. Після цього потрібен деякий час, щоб зменшилася секреція мокротиння. Отже, припинення відхаркувальної дії бромгексину слід очікувати приблизно через 24 год після прийому останньої дози.

Чим відрізняється амброксол та бромгексин?

Амброксол є одним з продуктів метаболізму бромгексину. Обидва препарати є муколітиками та застосовуються для розрідження мокротиння при захворюваннях дихальної системи.

Чи можна приймати одночасно бромгексин та амброксол?

Це недоцільно, оскільки препарати дублюватимуть терапевтичний ефект.

Які у бромгексину побічні ефекти?

Найчастішими небажаними ефектами прийому бромгексину є диспепсичні розлади, нудота, блювання, діарея, запаморочення, головний біль, атаксія, диплопія, метаболічний ацидоз, часте дихання. Окрім того, при прийомі бромгексину транзиторно може посилюватися кашель. Такий ефект пов’язаний зі збільшенням об’єму мокротиння та покращенням його відходження та не є симптомом погіршення стану пацієнта.