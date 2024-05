Згідно зі звітом, опублікованим на Всесвітній конференції Міжнародної асоціації з вивчення раку легені (International Association for the Study of Lung Cancer — IASLC) 2021 р. близько 70% опитаних торакальних онкологів вказали, що вони вперше використовували інструменти телемедицини під час пандемії COVID-19.

Телемедичні технології стали важливим каналом зв’язку під час пандемії COVID-19 в якості альтернативи особистим візитам пацієнтів на консультацію до лікаря.

Щоб краще оцінити використання телемедичних технологій під час пандемії та вплив цих технологій на надання медичної допомоги онкоторакальним пацієнтам, Комітет з комунікацій (Communications Committee) IASLC розробив анкету з 24 питань, що охоплює 2 широкі теми, які стосуються впливу пандемії (і пов’язаних із нею карантинних обмежень) на використання телемедичних технологій та на лікування раку легені/мезотеліоми. Опитування проводилося в період 12 квітня 2021 р. — 31 травня 2021 р.

Зі 141 респондента (37,6% з Північної Америки, 31,2% з Європи і 14,9% з Азії) 65,2% повідомили, що вперше використовували телемедичні технології у разі необхідності консультацій за звичайними тарифами (48,2%); близько 50% респондентів повідомили, що телемедичні технології багато в чому еквівалентні очним консультаціям (48,2%).

Найбільш частими перешкодами на шляху впровадження телемедичних технологій була недостатність технічного забезпечення пацієнтів (66,1%) та юридичні обмеження (56,2%).

Основними перевагами для лікарів/пацієнтів були безперервність надання медичної допомоги та підтримання контакту з пацієнтами (88–92% респондентів). Основними недоліками для постачальників послуг були відсутність особистого контакту (72,9%), відсутність доступу пацієнтів до інтернету/недостатнє технічне забезпечення (71,3%) і відсутність неформальних аспектів особистих відвідувань (71,3%).

Лікарі вважають, що телемедичні технології оптимально підходять для етапу диспансерного спостереження (94,1%) і меншою мірою — для початкової діагностики (69,8%). Більшість вважає, що пацієнти позитивно ставляться до телемедичних технологій (55,3%).

У цілому, на думку більшості, пандемія негативно вплинула на процеси надання медичної допомоги (68%), обмеживши доступ до діагностичних процедур (таких як біопсія), клінічних досліджень (наприклад скорочення числа досліджень), фундаментальних/трансляційних досліджень (наприклад зниження активності) так само як і на надання деяких видів медичної допомоги (наприклад хірургічні втручання). Також зменшилася кількість людей, які проходять скринінг на рак легені (86,9%).

Енн-Марі Берд (Anne-Marie Baird), голова Комітету з комунікацій IALSC, коментує: «Для протидії негативному впливу на терапію і клінічні дослідження під час пандемії COVID-19 ще багато чого належить зробити. Незважаючи на широке розповсюдження телемедичних технологій, поки ще не до кінця вирішені такі питання, як доступ до медичної допомоги, точка прикладання різноманітних видів медичної допомоги та вибір платформи її надання».

За матеріалами www.medicalxpress.com/news