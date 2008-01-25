Бісакодил: питання та відповіді
Бісакодил — похідне дифенілметану з послаблювальним ефектом. У лужному середовищі кишечнику бісакодил метаболізується бактеріальними ферментами до активної сполуки дифенолу. Дифенол стимулює перистальтику товстої кишки за рахунок подразнення рецепторів ентероцитів та безпосередньої стимуляції моторних нервових закінчень у слизовому та підслизовому нервових сплетіннях.
Який ефект має бісакодил?
Під впливом препарату зростає осмотичний тиск у просвіті кишечнику, зменшується всмоктування води та електролітів. Внаслідок цього відзначається пом’якшення та збільшення об’єму калових мас, стимуляція перистальтики, полегшення акту дефекації.
Які форми випуску бісакодилу існують?
Бісакодил випускається у формі таблеток, покритих кишково-розчинною оболонкою (5 мг), а також у формі ректальних супозиторіїв (10 мг).
Якими є показання до застосування бісакодилу?
Основним показанням до застосування бісакодилу є короткочасне симптоматичне лікування при закрепі. Також можна використовувати препарат для полегшення акту дефекації при таких захворюваннях, як геморой, анальні фістули або тріщини. У деяких випадках можна застосовувати бісакодил для очищення кишечнику перед діагностичними маніпуляціями (як альтернатива очисній клізмі).
Як приймати таблетки бісакодилу при закрепі?
Зазвичай рекомендується вживати бісакодил всередину перед сном і запивати склянкою води.
Чи можна приймати бісакодил натще?
Бісакодил можна приймати незалежно від їжі, проте рекомендується запивати достатньою кількістю води.
Як застосовувати бісакодил у формі ректальних супозиторіїв?
Для симптоматичного лікування при закрепі супозиторії бісакодилу застосовують 1 раз на добу, зазвичай вранці.
Яким буде ефект у разі прийому кількох таблеток бісакодилу?
Не слід перевищувати рекомендовану дозу бісакодилу, оскільки передозування може супроводжуватися діареєю, кишковими спазмами та значною втратою електролітів.
Коли протипоказаний бісакодил?
Протипоказано застосовувати бісакодил при:
- гострій хірургічній патології (кишкова непрохідність, гострий апендицит, перитоніт, хвороба Крона тощо);
- тяжкому зневодненні;
- гострих проктологічних захворюваннях (виразковий проктит).
Як швидко діє бісакодил?
Для появи лікувального ефекту після прийому бісакодилу в таблетках має пройти 8–12 год. Супозиторії зазвичай діють протягом 1–2 год.
Скільки днів поспіль можна застосовувати бісакодил?
Рекомендується застосовувати бісакодил короткочасно — одноразово або курсом не більше 7 днів.
Як вивести бісакодил з організму?
Бісакодил практично не всмоктується у шлунково-кишковому тракті, тому потреби у його виведенні немає — препарат виділяється природним шляхом під час дефекації. Залишкові явища (посилення кишкової секреції та перистальтики) поступово згасають після дефекації.
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