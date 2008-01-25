Бісакодил: питання та відповіді

Бісакодил — похідне дифенілметану з послаблювальним ефектом. У лужному середовищі кишечнику бісакодил метаболізується бактеріальними ферментами до активної сполуки дифенолу. Дифенол стимулює перистальтику товстої кишки за рахунок подразнення рецепторів ентероцитів та безпосередньої стимуляції моторних нервових закінчень у слизовому та підслизовому нервових сплетіннях.

Який ефект має бісакодил?

Під впливом препарату зростає осмотичний тиск у просвіті кишечнику, зменшується всмоктування води та електролітів. Внаслідок цього відзначається пом’якшення та збільшення об’єму калових мас, стимуляція перистальтики, полегшення акту дефекації.

Які форми випуску бісакодилу існують?

Бісакодил випускається у формі таблеток, покритих кишково-розчинною оболонкою (5 мг), а також у формі ректальних супозиторіїв (10 мг).

Якими є показання до застосування бісакодилу?

Основним показанням до застосування бісакодилу є короткочасне симптоматичне лікування при закрепі. Також можна використовувати препарат для полегшення акту дефекації при таких захворюваннях, як геморой, анальні фістули або тріщини. У деяких випадках можна застосовувати бісакодил для очищення кишечнику перед діагностичними маніпуляціями (як альтернатива очисній клізмі).

Як приймати таблетки бісакодилу при закрепі?

Зазвичай рекомендується вживати бісакодил всередину перед сном і запивати склянкою води.

Чи можна приймати бісакодил натще?

Бісакодил можна приймати незалежно від їжі, проте рекомендується запивати достатньою кількістю води.

Як застосовувати бісакодил у формі ректальних супозиторіїв?

Для симптоматичного лікування при закрепі супозиторії бісакодилу застосовують 1 раз на добу, зазвичай вранці.

Яким буде ефект у разі прийому кількох таблеток бісакодилу?

Не слід перевищувати рекомендовану дозу бісакодилу, оскільки передозування може супроводжуватися діареєю, кишковими спазмами та значною втратою електролітів.

Коли протипоказаний бісакодил?

Протипоказано застосовувати бісакодил при:

гострій хірургічній патології (кишкова непрохідність, гострий апендицит, перитоніт, хвороба Крона тощо);

тяжкому зневодненні;

гострих проктологічних захворюваннях (виразковий проктит).

Як швидко діє бісакодил?

Для появи лікувального ефекту після прийому бісакодилу в таблетках має пройти 8–12 год. Супозиторії зазвичай діють протягом 1–2 год.

Скільки днів поспіль можна застосовувати бісакодил?

Рекомендується застосовувати бісакодил короткочасно — одноразово або курсом не більше 7 днів.

Як вивести бісакодил з організму?

Бісакодил практично не всмоктується у шлунково-кишковому тракті, тому потреби у його виведенні немає — препарат виділяється природним шляхом під час дефекації. Залишкові явища (посилення кишкової секреції та перистальтики) поступово згасають після дефекації.