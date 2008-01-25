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Новини медицини та фармаціїБільше антитіл після перехресної вакцинації?

Більше антитіл після перехресної вакцинації?

Опубліковано  06.08.2021

Згідно з поточною рекомендацією Постійної комісії з вакцинації (STIKO) особи віком молодше 60 років, які отримали першу дозу вакциною Vaxzevria від AstraZeneca проти COVID-19, при введенні другої дози вакцини повинні отримати вакцину мРНК. Дослідницька група встановила, що утворення антитіл після перехресної вакцинації набагато більш виражено, ніж після двох доз вакцини AstraZeneca.

Дослідники з Технічного університету Мюнхена (Technischen Universität München (TUM)), Центру ім. Гельмгольца в Мюнхені (Helmholtz Zentrum München), Університетської клініки Ерланґена (Universitätsklinikums Erlangen) і Університетської клініки Кельна (des Universitätsklinikums Köln) в рамках ретроспективного дослідження провели вивчення імунної реакції на перехресну вакцинацію. Результати їх дослідження опубліковані 29 липня 2021 р. в The Lancet Infectious Diseases.

Досліджено кров близько 500 добровольців, яким була проведена друга вакцинація мРНК-вакциною від BioNTech/Pfizer через 9 тиж після першої вакцинації вакциною Vaxzevria від AstraZeneca проти COVID-19. Встановлено, що у досліджуваних, яким була зроблена вакцинація мРНК-вакциною після векторної вакцини, утворення нейтралізуючих антитіл було набагато більш виражено, ніж в осіб, які отримали вакцину від AstraZeneca двічі.

Перехресна вакцинація як спосіб підвищення ефективності вакцинації

На підставі отриманих даних дослідники дійшли висновку, що перехресна вакцинація є допустимим варіантом, наприклад, для застосування в разі непереносимості або коли існує затримка поставок вакцини. Крім того, такий спосіб вакцинації може стати ще одним будівельним блоком для підвищення загальної ефективності вакцинації проти COVID-19. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити безпеку і клінічну ефективність цієї та інших перехресних щеплень.

За матеріалами www.gelbe-liste.de/nachrichten

Опубліковано  06.08.2021

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