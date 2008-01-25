Результати дослідження PITCH (Protective Immunity from T-cells in Healthcare Workers) припускають, що збільшення інтервалу між введенням доз вакцини Comirnaty призводить до більш високих титрів нейтралізуючих антитіл.

Дослідження PITCH — це багатоцентрове дослідження, проведене у національній співпраці університетів Великобританії, яке супроводжує співробітників британської системи охорони здоров’я з червня 2020 р. з метою визначення реакції імунної системи на інфекцію SARS-CoV-2.

У ході аналізу дослідники вивчили вплив коротких і довгих інтервалів між введенням доз вакцини Comirnaty на 503 медичних працівників у Великобританії. У результаті встановлено, що осіб, у яких в середньому інтервал між вакцинацією становив 10 тиж, рівень антитіл знижувався протягом 10 тиж після першої дози, але рівні Т-клітин були збережені.

Рівень антитіл в 2 рази вищий

Довший інтервал між введенням доз вакцини подвоював нейтралізуючі антитіла проти всіх протестованих варіантів COVID-19, включаючи Delta, порівняно з більш коротким інтервалом, коли середні інтервали між введенням доз вакцини становили 3 або 4 тиж. Вчені також встановили, що хоча абсолютна кількість Т-клітин проти спайк-білка була меншою після тривалого інтервалу, ніж після короткого, відповідь Т-клітин мала більше характеристик допоміжної відповіді, включаючи довгострокову пам’ять і здатність продукувати антитіла.

«8 тиж — це, ймовірно, золота середина, коли справа доходить до повної вакцинації якомога більшого числа людей і надання населенню можливості виробляти більш високі рівні антитіл», — зазначила керівник дослідження Сюзанна Дуначі (Susanna Dunachie).

Ситуація в Німеччині

Згідно з інформацією про вакцину рекомендується вводити другу дозу Comirnaty через 3 тиж після першої дози. Згідно з Постановою про вакцинацію від коронавірусу Постійною комісією з вакцинації (Ständige Impfkommission — STIKO) рекомендований інтервал між першою і подальшою вакцинацією становить 3–6 тиж. Однак комісія рекомендує максимально збільшити інтервал вакцинації мРНК-вакцинами до 6 тиж.

За матеріалами www.gelbe-liste.de