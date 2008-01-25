Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїБільш тривалі інтервали вакцинації підвищують рівень нейтралізуючих антитіл

Більш тривалі інтервали вакцинації підвищують рівень нейтралізуючих антитіл

Опубліковано  27.07.2021

Результати дослідження PITCH (Protective Immunity from T-cells in Healthcare Workers) припускають, що збільшення інтервалу між введенням доз вакцини Comirnaty призводить до більш високих титрів нейтралізуючих антитіл.

Дослідження PITCH — це багатоцентрове дослідження, проведене у національній співпраці університетів Великобританії, яке супроводжує співробітників британської системи охорони здоров’я з червня 2020 р. з метою визначення реакції імунної системи на інфекцію SARS-CoV-2.

У ході аналізу дослідники вивчили вплив коротких і довгих інтервалів між введенням доз вакцини Comirnaty на 503 медичних працівників у Великобританії. У результаті встановлено, що осіб, у яких в середньому інтервал між вакцинацією становив 10 тиж, рівень антитіл знижувався протягом 10 тиж після першої дози, але рівні Т-клітин були збережені.

Рівень антитіл в 2 рази вищий

Довший інтервал між введенням доз вакцини подвоював нейтралізуючі антитіла проти всіх протестованих варіантів COVID-19, включаючи Delta, порівняно з більш коротким інтервалом, коли середні інтервали між введенням доз вакцини становили 3 або 4 тиж. Вчені також встановили, що хоча абсолютна кількість Т-клітин проти спайк-білка була меншою після тривалого інтервалу, ніж після короткого, відповідь Т-клітин мала більше характеристик допоміжної відповіді, включаючи довгострокову пам’ять і здатність продукувати антитіла.

«8 тиж — це, ймовірно, золота середина, коли справа доходить до повної вакцинації якомога більшого числа людей і надання населенню можливості виробляти більш високі рівні антитіл», — зазначила керівник дослідження Сюзанна Дуначі (Susanna Dunachie).

Ситуація в Німеччині

Згідно з інформацією про вакцину рекомендується вводити другу дозу Comirnaty через 3 тиж після першої дози. Згідно з Постановою про вакцинацію від коронавірусу Постійною комісією з вакцинації (Ständige Impfkommission — STIKO) рекомендований інтервал між першою і подальшою вакцинацією становить 3–6 тиж. Однак комісія рекомендує максимально збільшити інтервал вакцинації мРНК-вакцинами до 6 тиж.

За матеріалами www.gelbe-liste.de

Опубліковано  27.07.2021

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини