Безсоння в осіб похилого віку: як підвищити якість сну?

Брієн Майнер (Brienne Miner), лікар-геріатр, доктор медицини з Єльського університету (Yale University), розповіла про порушення сну в осіб похилого віку. На її думку, підвищення якості сну сприяє покращенню фізичного самопочуття та когнітивних функцій.

Під час нещодавнього заходу «Бути здоровим в Єльському університеті» (Being Well at Yale), присвяченому Тижню поінформованості про сон, Б. Майнер розповіла про важливість сну. Також вона озвучила низку рекомендацій щодо його покращення в осіб похилого віку:

підтримуйте режим. Б. Майнер пояснила, що важливо лягати спати і вставати з ліжка в один і той самий час. На її думку, це найкраще, що можна зробити, щоб підвищити якість сну. Також вона рекомендує залишатися активними, навіть якщо втомилися. Б. Майнер наголосила, що фізична та соціальна активність вдень сприяють покращенню якості нічного сну. На її думку, залишатися вдома та намагатися більше спати насправді контрпродуктивно;

уникайте денного сну. Б. Майнер рекомендує спати лише вночі. Якщо вам необхідно подрімати вдень, слід спати не більше 30 хв до 14:00. Вона пояснила, що денний сон знижує наше гомеостатичне прагнення до сну у вечірній час і ускладнює засинання ввечері;

зведіть до мінімуму або виключіть вживання алкоголю, кофеїну та нікотину. Б. Майнер пояснила, що з віком наша здатність метаболізувати психоактивні речовини змінюється. Таким чином, вживання алкоголю, кофеїну та нікотину особами похилого віку призводить до безсоння. Також вона зазначила, що алкоголь може сприяти засинанню, але при цьому зумовлює зниження якості нічного сну та часті нічні пробудження;

не соромтеся вживати дієтичні добавки, але уникайте застосування лікарських препаратів. Б. Майнер розповіла, що використання дієтичних добавок, що містять валеріану, ромашку, пасифлору або мелатонін у малих кількостях (3 мг або менше), сприяє покращенню якості сну та зменшенню вираженості безсоння. Водночас вона звертає увагу на те, що дієтичні добавки та безрецептурні лікарські засоби можуть викликати розвиток побічних ефектів: запаморочення, сплутаності свідомості та навіть летального наслідку. Б. Майнер розповіла, що золотим стандартом лікування при безсонні є когнітивно-поведінкова терапія, немедикаментозне лікування, націлене на корекцію негативної (що зумовлює розвиток порушень сну) поведінки.

