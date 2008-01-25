Безпліддя та невиношування вагітності підвищують ризик розвитку інсульту?
Щорічно діагностують близько 12,2 млн інсультів. За оцінками експертів, 80% усіх інсультів можна профілактувати, усунувши фактори ризику. За наявною інформацією, у 101 млн осіб наразі в анамнезі відзначають перенесений інсульт. Крім того, за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), інсульт є основною причиною стійкої втрати працездатності та летальних наслідків у США. Оскільки тривалість життя у жінок є більшою, ніж у чоловіків, ризик виникнення інсульту протягом життя у них вищий. Кожна п’ята жінка у світі віком 55–75 років перенесла інсульт.
У недавньому дослідженні було показано, що ризик розвитку інсульту є вищим у жінок з безпліддям, невиношуванням вагітності та мертвонародженням в анамнезі. При цьому ймовірність виникнення цієї патології є тим вищою, чим більше випадків переривання вагітності/мертвонародження відзначали у жінки.
На думку вчених, необхідні подальші дослідження в цій галузі для визначення факторів, що призводять до підвищення ризику розвитку інсульту, та їх модифікації. Це необхідно як для розробки нових методів терапії для пацієнток з безпліддям і невиношуванням вагітності, так і для зниження ризику розвитку інсульту у жінок.
Результати дослідження опубліковано у виданні «British Medical Journal».
Раніше у дослідженнях було показано, що прийом комбінованих оральних протизаплідних препаратів та гормональні зміни, пов’язані з вагітністю, асоційовані з підвищеним ризиком розвитку інсульту у жінок.
Гіта Мішра (Gita Mishra), професор епідеміології в Університеті Квінсленду (University of Queensland), проаналізувала дані 8 довгострокових великих досліджень, проведених у 7 країнах (Австралія, Китай, Японія, Нідерланди, Швеція, Великобританія та США). До дослідження було включено понад 618 000 жінок віком 32-73 років. У всіх жінок в анамнезі зафіксовано безпліддя, невиношування вагітності (у 91 569) або мертвонародження (у 24 873 учасниць). У дослідженні показано, що у 2,8% жінок діагностували принаймні один нефатальний інсульт, а у 0,7% — фатальний інсульт. Виявлено, що у жінок з трьома та більше випадками мимовільного переривання вагітності ризик нефатального інсульту був вищим на 35%, а фатального — на 82% порівняно з учасницями, у яких в анамнезі не відзначали безпліддя, викиднів та мертвонародження.
Доктор Г. Мішра підкреслила, що жінкам з безпліддям, а також тим, що перенесли мимовільне переривання вагітності або мертвонародження, необхідно усунути фактори кардіоваскулярного ризику, що модифікуються, для зниження ймовірності розвитку інсульту.
Доктор Рігвед Тадвалкара (Rigved Tadwalkar), кардіолог-консультант Тихоокеанського інституту серця в Санта-Моніці, Каліфорнія (Pacific Heart Institute in Santa Monica, California), який не брав участі в дослідженні, підкреслив, що під час оцінки факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань слід приділяти більше уваги репродуктивному анамнезу жінки.
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
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