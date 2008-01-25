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Новини медицини та фармаціїБезпліддя та невиношування вагітності підвищують ризик розвитку інсульту?

Безпліддя та невиношування вагітності підвищують ризик розвитку інсульту?

Опубліковано  07.07.2022

Щорічно діагностують близько 12,2 млн інсультів. За оцінками експертів, 80% усіх інсультів можна профілактувати, усунувши фактори ризику. За наявною інформацією, у 101 млн осіб наразі в анамнезі відзначають перенесений інсульт. Крім того, за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), інсульт є основною причиною стійкої втрати працездатності та летальних наслідків у США. Оскільки тривалість життя у жінок є більшою, ніж у чоловіків, ризик виникнення інсульту протягом життя у них вищий. Кожна п’ята  жінка у світі віком 55–75 років перенесла інсульт.

У недавньому дослідженні було показано, що ризик розвитку інсульту є вищим у жінок з безпліддям, невиношуванням вагітності та мертвонародженням в анамнезі. При цьому ймовірність виникнення цієї патології є тим вищою, чим більше випадків переривання вагітності/мертвонародження відзначали у жінки.

На думку вчених, необхідні подальші дослідження в цій галузі для визначення факторів, що призводять до підвищення ризику розвитку інсульту, та їх модифікації. Це необхідно як для розробки нових методів терапії для пацієнток з безпліддям і невиношуванням вагітності, так і для зниження ризику розвитку інсульту у жінок.

Результати дослідження опубліковано у виданні «British Medical Journal».

Раніше у дослідженнях було показано, що прийом комбінованих оральних протизаплідних препаратів та гормональні зміни, пов’язані з вагітністю, асоційовані з підвищеним ризиком розвитку інсульту у жінок.

Гіта Мішра (Gita Mishra), професор епідеміології в Університеті Квінсленду (University of Queensland), проаналізувала дані 8 довгострокових великих досліджень, проведених у 7 країнах (Австралія, Китай, Японія, Нідерланди, Швеція, Великобританія та США). До дослідження було включено понад 618 000 жінок віком 32-73 років. У всіх жінок в анамнезі зафіксовано безпліддя, невиношування вагітності (у 91 569) або мертвонародження (у 24 873 учасниць). У дослідженні показано, що у 2,8% жінок діагностували принаймні один нефатальний інсульт, а у 0,7% — фатальний інсульт. Виявлено, що у жінок з трьома та більше випадками мимовільного переривання вагітності ризик нефатального інсульту був вищим на 35%, а фатального — на 82% порівняно з учасницями, у яких в анамнезі не відзначали безпліддя, викиднів та мертвонародження.

Доктор Г. Мішра підкреслила, що жінкам з безпліддям, а також тим, що перенесли мимовільне переривання вагітності або мертвонародження, необхідно усунути фактори кардіоваскулярного ризику, що модифікуються, для зниження ймовірності розвитку інсульту.

Доктор Рігвед Тадвалкара (Rigved Tadwalkar), кардіолог-консультант Тихоокеанського інституту серця в Санта-Моніці, Каліфорнія (Pacific Heart Institute in Santa Monica, California), який не брав участі в дослідженні, підкреслив, що під час оцінки факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань слід приділяти більше уваги репродуктивному анамнезу жінки.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  07.07.2022

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