Батьки та діти: здорове серце в будь-якому віці

Рідко хто з дівчат в юному віці думає про своє серце як про найважливіший орган, епіцентр системи кровообігу, що забезпечує органи і тканини киснем.

Водночас експерти пояснюють, що дівчаткам-підліткам слід знати про те, що починати думати про здоров’я серця потрібно у дитячому віці.

Дитячий кардіолог доктор Тереза Лі (Teresa Lee), доцент кафедри педіатрії в Медичному центрі Колумбійського університету (Columbia University Medical Center) у Нью-Йорку, США, зазначила, що звички та спосіб життя, що склалися в підлітковому віці, такі як збереження фізичної активності та здорове харчування, сприяють підтримці здоров’я серцево-судинної системи протягом усього життя. Вона підкреслила, що здорові звички краще формувати в осіб дитячого та підліткового віку. Звички, сформовані в цьому віці, справді визначають рівень стану здоров’я вже дорослої людини на довгі роки вперед.

У дослідженнях встановлено, що атеросклероз може почати розвиватися вже у осіб підліткового віку. Нездорове харчування, куріння, малорухливий спосіб життя, ожиріння та надмірна маса тіла можуть зумовлювати підвищення рівня холестерину, який є основним фактором ризику розвитку атеросклерозу, хвороб серця та інсульту.

За даними Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association — AHA), у підлітків відмічається широкий спектр факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема підвищений артеріальний тиск, вживання тютюнових виробів, високий рівень холестерину, відсутність фізичної активності, ожиріння та нездорове харчування.

Доктор Джудіт Сіммс-Сендан (Judith Simms-Cendan), директор відділення дитячої та підліткової гінекології Медичної школи Міллера Університету Майамі (University of Miami’s Miller School of Medicine), США, повідомила, що швидке збільшення маси тіла у осіб дитячого та підліткового віку — це завжди проблема з надмірною масою тіла у дорослому житті. У підлітків, які ведуть малорухливий спосіб життя, також часто розвиваються порушення сну, і це також може вплинути на здоров’я серця.

AHA рекомендує особам молодого віку так само, як і дорослим, залишатися фізично активними, дотримуватися раціону харчування з високим вмістом клітковини, фруктів та овочів та низьким вмістом жирів, підтримувати здорову масу тіла, добре висипатися, не курити та не вживати тютюнові вироби, зокрема електронні сигарети.

За словами Д. Сіммс-Сендан, корисні заняття в організованих спортивних танцювальних командах або заняття фізкультурою.

Слід звертати увагу на будь-які підозрілі симптоми з боку серця.

Доктор Т. Лі підкреслила, що, хоча у більшості підлітків здорове серце, важливо звертати увагу на підозрілі симптоми з боку серця і завжди говорити про це. Вона пояснила, що, наприклад, слід насторожитися, якщо в якийсь момент стає важко виконувати звичні раніше фізичні навантаження.

Крім того, Т. Лі поінформувала, що можна порівняти переносимість фізичних навантажень із тими навантаженнями, які переносять однолітки. У разі неможливості виконати фізичні навантаження, які виконують однолітки, варто обговорити це з батьками або лікарем.

Також слід звертати увагу на нерегулярне серцебиття.

На профілактичному огляді можна поставити будь-які питання щодо здоров’я. Крім того, лікар при аускультації може виявити шум у серці.

Період вагітності та здоров’я серця

Вагітність — це завжди великий стрес для серцево-судинної системи. У вагітних підлітків підвищений ризик розвитку прееклампсії.

Ризик розвитку ускладнень вагітності значно підвищений у підлітків із вродженою вадою серця або факторами ризику серцево-судинних захворювань, такими як підвищений артеріальний тиск або ожиріння.

При виборі засобів контрацепції слід враховувати діагностовані серцево-судинні захворювання. Так, дівчатам з такими захворюваннями можуть бути рекомендовані пероральні контрацептиви, що містять прогестини, а естрогенвмісні, навпаки, протипоказані.

Один і той же симптом може відмічатися при захворюваннях серця, а також при інших станах.

Так, наприклад, прискорене серцебиття може бути ознакою серцево-судинних захворювань або тривоги.

Батьки та діти: можливість моделювати разом здорову поведінку

Розмова із підлітками про здоров’я серця може виявитися непростим завданням для батьків. Але якщо вони хочуть, щоб їхні діти практикували здорові звички, перше, що їм слід зробити, це надати їм приклад. Так, доктор Д. Сіммс-Сендан додала, що в разі, якщо дитині, яка бореться з надмірною масою тіла, сказати, щоб вона не пила газовані напої та не їла нездорову їжу, а ви її купуєте і приносите додому, то нічого не вийде. Просто не приносьте нездорову їжу додому. Доктор Д. Сіммс-Сендан запропонувала батькам брати своїх підлітків із собою в магазин за продуктами, щоб вони могли вибрати ту здорову їжу, яка їм подобається. Вона пояснила, що спільні прогулянки є ще одним способом моделювати здорову поведінку.

Запитайте своїх дітей, що вони хотіли б зробити для того, аби бути здоровими.

За матеріалами www.medicalxpress.com