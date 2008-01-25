У нещодавньому міжнародному дослідженні було показано, що стійкий крохмаль знижує ризик розвитку раку верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (включаючи рак шлунка, жовчовивідних протоків, підшлункової залози та дванадцятипалої кишки) в осіб з підвищеним ризиком розвитку спадкових форм раку.

Так, учені з Ньюкаслського університету (Newcastle University) та Університету Лідса (University of Leeds), Великобританія, провели багатонаціональне дослідження під назвою CAPP2, що включило понад 1000 осіб із синдромом Лінча. Учасники дослідження приймали харчову добавку, що містить 30 г стійкого крохмалю, щодня протягом 4 років (463 учасники) або плацебо (455 учасників). Період спостереження становив 10 років. Було відзначено зниження ризику раку верхніх відділів шлунково-кишкового тракту більш ніж на 60% у осіб, які приймали дієтичну добавку зі стійким крохмалем. При цьому не зафіксовано зниження ризику розвитку колоректального раку.

Стійкий, або резистентний крохмаль є вуглеводами, що не перетравлюються в тонкому кишечнику під дією панкреатичних ферментів і ферментуються в товстій кишці завдяки впливу симбіотичних бактерій. Стійкий крохмаль міститься в різних продуктах рослинного походження, включаючи боби, овес, рис, горох та недозрілі банани.

Синдром Лінча — спадкове захворювання, за якого відзначають підвищений ризик розвитку колоректального та деяких інших видів раку. Доктор Антон Більчик (Anton Bilchik), хірург-онколог, завідувач відділення загальної хірургії в Медичному центрі Провіденс Сент-Джонс (Providence Saint John’s Health Center) та головний лікар Інституту раку Сент-Джона в Санта-Моніці, Каліфорнія (Saint John’s Cancer Institute in Santa Monica — CA), не брав участі в дослідженні. Він пояснив, що синдром Лінча пов’язаний з генетичною мутацією та його діагностують у близько 1% хворих на колоректальний рак.

Згідно з рекомендаціями Національного інституту охорони здоров’я та передового досвіду Великобританії (National Institute for Health and Care Excellence — NICE) пацієнтам із синдромом Лінча показаний щоденний прийом ацетилсаліцилової кислоти для профілактики розвитку колоректального раку.

У дослідженні CAPP2 було визначено, що щоденне вживання стійких крохмалів у дозі 30 г, що відповідає включенню до раціону одного недозрілого банана на день, знижує ризик розвитку неколоректального раку в пацієнтів із синдромом Лінча.

Механізм профілактичної дії стійких крохмалів не до кінця вивчений. Імовірно, такий ефект пов’язаний з мікробіотою кишечнику. Так, вона утворює при розщепленні стійких крохмалів бутират — жирну кислоту з коротким ланцюгом, що сприяє гальмуванню росту ракових клітин і може спричинити їх загибель. За словами О. Більчика, потенційно збільшення вмісту бутирату може знизити ризик розвитку раку верхніх відділів шлунково-кишкового тракту.

Незважаючи на отримані результати, сьогодні експерти не рекомендують застосування харчових добавок, які містять стійкі крохмалі. Доктор Майкл Грегер (Michael Greger), клінічний дієтолог, який також не брав участі в дослідженні, рекомендує вживати цільні продукти, що містять стійкі крохмалі, замість дієтичних добавок для профілактики раку.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com