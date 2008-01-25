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Бактеріальний вагіноз: хто винен і що робити?

Опубліковано  19.07.2021

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, США (U.S. Centers for Disease Control and Prevention), бактеріальний вагіноз є найбільш поширеним гінекологічним захворюванням. Його діагностують у близько 30% жінок у віці 15–44 років. Крім того, він часто характеризується рецидивуючим перебігом. У результаті дослідження, проведеного під керівництвом співробітників Університету медичних наук Арізони (University of Arizona Health Sciences), було виявлено сімейство бактерій, що спричиняє розвиток бактеріального вагінозу. Таким чином, відкриваються нові перспективи профілактики і лікування даного захворювання.

Під керівництвом Мелісси Гербст-Краловець, доктора філософії (Melissa Herbst-Kralovetz, Ph.D.), члена Інституту BIO5 (BIO5 Institute) і доцента фундаментальних медичних дисциплін Медичного коледжу Фенікса (College of Medicine — Phoenix), вчені встановили, що представники сімейства бактерій Veillonellaceae зумовлюють розвиток і прогресування запалення і пошкодження слизової оболонки статевих шляхів. При цьому вони порушують кислотність мікросередовища шийки матки. Ці зміни створюють умови для подальшого розвитку ускладнень, захворювань, що передаються статевим шляхом і навіть онкопатології статевих органів.

«Бактеріальний вагіноз — це загадка, — зазначила доктор М. Гербст-Краловець, яка також є директором Програми досліджень жіночого здоров’я (Women’s Health Research Program). — Ми знаємо, що розвиток цього захворювання зумовлюють багато факторів. Однак необхідно визначити патогенний мікроорганізм і те, які зміни він викликає».

У статті «Бактерії сімейства Veillonellaceae унікальним чином змінюють метаболічне мікросередовище шийки матки в тривимірній моделі епітелію людини», опублікованій 6 липня в журналі «npj Biofilms and Microbiomes», зроблені висновки, що бактерії сімейства Veillonellaceae є причиною розвитку захворювання. Саме вони викликають запальний процес і ушкоджують епітелій піхви і шийки матки.

У жіночих статевих шляхах знаходяться непатогенні лактобактерії (Lactobacillus), представники нормальної мікрофлори. У той же час при дисбіозі може відбуватися утворення біоплівок — консорціуму з безлічі різних патологічних мікроорганізмів — що зумовлює розвиток інфекційного процесу.

У минулому році доктор М. Гербст-Краловець і її колеги описали гіпотетичну модель, в якій взаємодії між бактеріями і клітинами людини змінюють мікросередовище піхви і в кінцевому підсумку призводять до розвитку хвороби. Це дослідження є першим, в якому виявлено вирішальну роль сімейства Veillonellaceae в розвитку бактеріального вагінозу.

Використовуючи тривимірну модель епітелію людини, група доктора М. Гербст-Краловець оцінила вплив трьох видів бактерій — Veillonella atypica, Veillonella montpellierensis і Megasphaera micronuciformis — на мікросередовище шийки матки.

Дослідники встановили, що два види бактерій — V. atypica і V. montpellierensis — зумовлюють зниження рівня молочної кислоти, що виробляється корисними лактобактеріями. Молочна кислота необхідна для підтримки фізіологічного рівня рН піхви, що забезпечує захист від патогенних мікроорганізмів. V. atypica і V. Montpellierensis також виробляли певні ароматичні речовини, які надають специфічного запаху вагінальному секрету (неприємний запах вагінальних виділень — один з основних симптомів бактеріального вагінозу). Було також встановлено, що M. micronuciformis зумовлюють подальше прогресування захворювання, виробляючи специфічні речовини, які пошкоджують епітеліальні клітини.

У майбутньому необхідно продовжити дослідження мікробних взаємодій і їх впливу на репродуктивне здоров’я жінок.

«На основі вже отриманих даних ми сподіваємося визначити роль інших бактерій у розвитку і прогресуванні бактеріального вагінозу, — зазначила доктор М. Гербст-Краловець. — Ми виявили, що різні представники мікрофлори відіграють свою роль у розвитку патологічного процесу. Надалі ми плануємо класифікувати їх і визначити вплив цих бактерій на репродуктивне здоров’я жінок». Згодом це допоможе в розробці ефективних методів лікування.

«Важливо не тільки визначити ключові бактерії, але і механізми їх впливу на фізіологічні процеси, що ведуть до розвитку бактеріального вагінозу. Це дозволить не тільки знайти нові підходи до лікування бактеріального вагінозу, але і попередити розвиток його ускладнень і раку», — підкреслила доктор М. Гербст-Краловець.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  19.07.2021

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