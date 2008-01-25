Багатогранний синдром подразненого кишечнику: правда та міфи

Синдром подразненого кишечнику (СПК) — це хронічне захворювання шлунково-кишкового тракту. За оцінками експертів, СПК діагностують у 11% дорослого населення в усьому світі. Найчастіше відзначаються наступні симптоми СПК: біль у животі, метеоризм, діарея, запор, імперативні позиви до дефекації, чергування діареї та запору.

Доктор Ашкан Фархаді (Ashkan Farhadi), гастроентеролог з медичного центру MemorialCare Orange Coast в Фонтан-Веллі, Каліфорнія, і доктор Моллі Дж. Джексон (Mollie J. Jackson), гастроентеролог системи охорони здоров’я Канзаського університету (University of Kansas Health), відповіли на питання, що найчастіше ставлять про це захворювання.

Чи відома етіологія СПК сьогодні?

Вживання певних продуктів, наприклад, молока і молочних продуктів або гострої їжі, може провокувати появу симптомів СПК. Але дієта чи раціон харчування не можуть стати причиною розвитку СПК у здорової людини.

У той же час є й встановлені етіологічні варіанти СПК, наприклад, постінфекційний СПК, що виникає внаслідок інфікування Campylobacter jejuni.

Чи сприяє стрес розвитку СПК?

В одному з останніх досліджень було продемонстровано, що під впливом психологічного стресу змінюється склад кишкової мікрофлори. Також внаслідок стресу збільшується кількість гладких клітин у кишечнику. Внаслідок цих змін можливий розвиток СПК. Проте, на думку А. Фархаді, стрес не є єдиною причиною розвитку СПК. У той же час зміни в кишечнику, що виникли в стресових ситуаціях, можуть персистувати тривалий час після вирішення ситуації.

Цікаво, що у дослідженні, проведеному А. Фархаді, було показано, що в осіб, які суб’єктивно відчувають свій стан як благополучний, спостерігається менша кількість симптомів СПК.

Діагностика СПК у більшості випадків не потребує проведення інвазивних методів дослідження.

На думку А. Фархаді, СПК можна діагностувати у пацієнта, використовуючи лише клінічні критерії з точністю до 97%. СПК діагностують на підставі Римських критеріїв IV:

біль у животі, що виникає не менше 1 разу на тиждень;

зміни частоти випорожнень (діарея, запор, чергування діареї та запору);

зміна форми випорожнень;

полегшення/посилення болю в животі після дефекації.

При цьому існують підтипи СПК, за яких можуть відзначати переважно діарею, запор чи змішаний тип.

Чи можна вилікувати пацієнта із СПК?

Існують різні способи лікування при СПК. Оптимальна терапія завжди підбирається індивідуально. Зазвичай лікування включає застосування лікарських засобів (у тому числі тривалий прийом пробіотиків), зміни способу життя та харчування, фізичні вправи та психотерапію.

СПК — це поширене захворювання?

У Північній Америці СПК діагностовано у 10–15% населення. Доктор М. Дж. Джексон пояснила, що при цьому СПК істотно порушує якість життя пацієнтів.

Чи всі види фізичних вправ сприяють зменшенню вираженості симптомів СПК?

Лікар А. Фархаді пояснив, що не всі фізичні вправи однаково ефективні в терапії СПК. Так, спортивні змагання, підняття великої ваги, навпаки, здатні погіршити стан хворого з СПК. Він також підкреслив, що зазвичай при СПК виникає так звана діарея бігуна або діарея після тривалого бігу. Таким чином він вважає, що заняття бігом можуть викликати загострення СПК.

Чи необхідно при СПК відмовитися від продуктів, що містять лактозу?

Згідно з результатами проведених раніше досліджень, немає переконливого зв’язку між СПК та непереносимістю лактози. У той же час можливе поєднання СПК та непереносимості лактози. У такому разі вживання молочних продуктів призводитиме до загострення симптомів СПК.

Чи ефективні препарати рослинного походження в терапії СПК?

У результаті одного з досліджень було показано, що масло м’яти перцевої та кардамон сприяють зменшенню вираженості симптомів СПК. У той же час доктор А. Фархаді підкреслив, що хоча ці рослинні компоненти не є сильнодіючими препаратами, перед їх використанням необхідно проконсультуватися з лікарем.

Чи потрібно додатково приймати клітковину при СПК?

Доктор А. Фархаді пояснив, що вживання клітковини необхідне пацієнтам із хронічним запором. У той самий час підвищене споживання клітковини (як дієтичних добавок чи з продуктами харчування) може викликати розвиток метеоризму.

Чи потрібно при СПК дотримуватися спеціальної дієти?

Доктор А. Фархаді підкреслив, що немає стандартизованої дієти, рекомендованої при СПК. Тригерні продукти (тобто ті, що викликають загострення симптомів) можуть бути різними у різних пацієнтів із СПК. Відповідно, підбір раціону харчування для такого хворого завжди індивідуальний.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com