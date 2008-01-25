Аутизм та його діагностика: фокус на моніторинг розвитку дитини?

За даними правозахисної групи Autism Speaks, розлад аутистичного спектра (РАС) виявляють у кожної 36-ї дитини в США.

Рання діагностика має вирішальне значення для лікування цього захворювання, але як діагностувати аутизм?

Центри з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — СDC) підготували оновлений огляд з діагностики аутизму у дітей.

За даними експертів CDC, діагностика РАС може бути ускладнена, оскільки немає медичного тесту, такого як аналіз крові, для виявлення цього розладу. Для встановлення діагнозу аутизму лікарі аналізують історію розвитку та поведінку дитини.

У якому віці можна встановити діагноз?

За даними CDC, час встановлення діагнозу дитині варіює. Іноді РАС можна виявити у дитини вже у віці 18 міс або навіть раніше, але тільки у 2 роки діагноз, встановлений кваліфікованим фахівцем, може вважатися достовірним.

На жаль, у багатьох випадках діагноз аутизму може бути встановлений лише у дітей у пізнішому віці. Деякі особи не підозрюють, що вони мають РАС, поки патологію не виявлять у дорослому віці.

В ідеалі діагноз аутизму має бути встановлений у дитинстві, коли лікування найефективніше.

Моніторинг розвитку

За даними CDC, у міру росту дитини батькам слід обговорювати з медичними працівниками її навички та здібності.

Відстеження розвитку дитини — наприклад, коли вона досягає типових етапів розвитку — має ключове значення. Ці вікові віхи включають навички, що відмічають у грі, навчанні, мовленні, поведінці та русі.

Кожен може взяти участь у процесі «моніторингу розвитку» — батьки, бабусі та дідусі, працівники дитячих садків та вчителі — усі можуть залишити відгук про прогрес дитини.

Експерти CDC рекомендують звернутися до лікаря, якщо ви помітили, що ваша дитина не досягає намічених показників розвитку.

Візити до педіатрів, сімейних лікарів та медсестер можуть також включати регулярні спостереження розвитку дитини, зокрема питання про те, чи досягає ваша дитина основних етапів розвитку.

Обов’язково повідомте медичних працівників про наявність у сімейному анамнезі аутизму, порушень успішності в навчанні, розумової відсталості або синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).

Скринінг порушень розвитку та аутизму

Американська академія педіатрії (American Academy of Pediatrics — AAP) рекомендує проводити оцінку розвитку та поведінки всіх дітей під час регулярних оглядів дітей у віці:

9 міс;

18 міс;

30 міс.

Скринінг РАС, згідно з рекомендаціями AAP, повинен проводитися у дітей віком 18 міс та 2 років.

Його також можна здійснити в інший час, якщо опікун або лікар стурбовані тим, що у дитини може бути аутизм, або якщо у неї підвищений ризик розвитку РАС (наприклад у дитини є брат, сестра чи інший член сім’ї з РАС).

Під час типового скринінгу РАС батькам будуть ставити питання про мовні, рухові та розумові навички, а також про поведінку та емоції.

Короткі дослідження розвитку не дозволяють встановити діагноз РАС, але можуть вказати на необхідність належного обстеження на аутизм.

Скринінг є більш поглибленим аналізом розвитку дитини і зазвичай проводиться навченим фахівцем, таким як педіатр з розвитку, дитячий психолог, логопед, ерготерапевт або інший фахівець.

На цьому етапі фахівець може провести дитині структурований тест та поставити додаткові питання батькам та опікунам.

У CDC пояснили, що діагноз РАС включає кілька станів, які раніше діагностували окремо: аутистичний розлад, загальний розлад розвитку, не уточнений інакше, і синдром Аспергера.

При діагностуванні у дитини РАС лікар може порекомендувати раннє терапевтичне втручання. Крім того, фахівець може запропонувати вашій дитині пройти генетичне консультування та тестування.

За матеріалами www.medicalxpress.com