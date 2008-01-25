Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїАутизм: представлено першу австралійську національну настанову

Аутизм: представлено першу австралійську національну настанову

Опубліковано  22.02.2023

Аутизм став офіційним діагнозом в Австралії в 1980 р.

На сьогодні це захворювання діагностовано у понад 1% населення світу.

Найбільш поширені види терапії при аутизмі спрямовані на навчання, соціалізацію та підтримку благополуччя пацієнтів. У ряді випадків застосовується медикаментозне лікування. Водночас на сьогодні існує потреба в рекомендаціях щодо терапії пацієнтів з аутизмом, заснованих на принципах доказової медицини.

Так, було розроблено Національну настанову з підтримки, навчання та благополуччя дітей з аутизмом та їхніх сімей в Австралії (National Guideline for supporting the learning, participation, and wellbeing of autistic children and their families in Australia). Під час створення цього посібника було використано відомості з різних клінічних досліджень та оглядів. Національний посібник з підтримки, навчання та благополуччя дітей з аутизмом в Австралії містить 84 рекомендації.

Ефективність терапії у аутичних дітей залежить від багатьох факторів і значною мірою є індивідуальною. У новому посібнику представлено покроковий алгоритм, який систематизує ці чинники і пропонує різні варіанти лікування залежно від індивідуальних особливостей конкретної дитини.

Так, наприклад, деякі діти краще навчаються мовленню за допомогою технологічних пристроїв та гаджетів. Водночас іншим така терапія не підходить і вони якнайкраще засвоюють такі навички під час особистих розмов із фахівцем.

Також запропоновано різні варіанти місця проведення терапії (в клініці, вдома або у співтоваристві), її характеру (індивідуально або в групі) та застосування додаткових засобів (особисто, через відеозв’язок або телефоном).

Нова настанова потенційно сприятиме розумінню клініцистами індивідуальних особливостей кожної дитини.

Також документ покликаний допомогти батькам зрозуміти суть захворювання дитини та можливості їхньої участі в терапії. Настанова сприятиме тому, щоб батьки обирали для своїх дітей ті втручання, які мають доказову базу.

Таким чином, Національна настанова з підтримки, навчання та благополуччя дітей з аутизмом в Австралії містить інформацію, необхідну як фахівцям, які працюють з пацієнтами з аутизмом, так і батькам таких дітей. З урахуванням викладених у документі рекомендацій батьки зможуть обрати найбільш доцільні методи терапії, навчання та підтримання благополуччя для своєї дитини.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  22.02.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини