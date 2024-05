Аутизм: представлено першу австралійську національну настанову

Аутизм став офіційним діагнозом в Австралії в 1980 р.

На сьогодні це захворювання діагностовано у понад 1% населення світу.

Найбільш поширені види терапії при аутизмі спрямовані на навчання, соціалізацію та підтримку благополуччя пацієнтів. У ряді випадків застосовується медикаментозне лікування. Водночас на сьогодні існує потреба в рекомендаціях щодо терапії пацієнтів з аутизмом, заснованих на принципах доказової медицини.

Так, було розроблено Національну настанову з підтримки, навчання та благополуччя дітей з аутизмом та їхніх сімей в Австралії (National Guideline for supporting the learning, participation, and wellbeing of autistic children and their families in Australia). Під час створення цього посібника було використано відомості з різних клінічних досліджень та оглядів. Національний посібник з підтримки, навчання та благополуччя дітей з аутизмом в Австралії містить 84 рекомендації.

Ефективність терапії у аутичних дітей залежить від багатьох факторів і значною мірою є індивідуальною. У новому посібнику представлено покроковий алгоритм, який систематизує ці чинники і пропонує різні варіанти лікування залежно від індивідуальних особливостей конкретної дитини.

Так, наприклад, деякі діти краще навчаються мовленню за допомогою технологічних пристроїв та гаджетів. Водночас іншим така терапія не підходить і вони якнайкраще засвоюють такі навички під час особистих розмов із фахівцем.

Також запропоновано різні варіанти місця проведення терапії (в клініці, вдома або у співтоваристві), її характеру (індивідуально або в групі) та застосування додаткових засобів (особисто, через відеозв’язок або телефоном).

Нова настанова потенційно сприятиме розумінню клініцистами індивідуальних особливостей кожної дитини.

Також документ покликаний допомогти батькам зрозуміти суть захворювання дитини та можливості їхньої участі в терапії. Настанова сприятиме тому, щоб батьки обирали для своїх дітей ті втручання, які мають доказову базу.

Таким чином, Національна настанова з підтримки, навчання та благополуччя дітей з аутизмом в Австралії містить інформацію, необхідну як фахівцям, які працюють з пацієнтами з аутизмом, так і батькам таких дітей. З урахуванням викладених у документі рекомендацій батьки зможуть обрати найбільш доцільні методи терапії, навчання та підтримання благополуччя для своєї дитини.

За матеріалами www.medicalxpress.com