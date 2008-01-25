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Новини медицини та фармаціїАцетилсаліцилова кислота у низьких дозах сприяє зниженню ризику летального наслідку, пов'язаного з раком яєчника?

Ацетилсаліцилова кислота у низьких дозах сприяє зниженню ризику летального наслідку, пов'язаного з раком яєчника?

Опубліковано  13.02.2023

Рак яєчника важко діагностувати, і найчастіше його виявляють на ІІІ чи ІV стадії. За оцінками експертів, рецидив патології розвивається у близько 80% випадків.

Учені з Інституту медичних досліджень QIMR Berghofer (раніше — Квінслендський інститут медичних досліджень — Queensland Institute of Medical Research) проаналізували ефективність застосування ацетилсаліцилової кислоти в низьких дозах при раку яєчника.

У дослідженні взяли участь понад 900 мешканок Австралії з діагностованим раком яєчника. Учені проаналізували, чи приймали вони нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), такі як ацетилсаліцилова кислота, і чи було пов’язане застосування таких лікарських засобів з ризиком летального наслідку.

Як пояснив провідний дослідник доктор Азам Маджіді (Azam Majidi), було виявлено, що тривалість життя з моменту встановлення діагнозу була більшою у жінок, які приймали НПЗП не менше 4 днів на тиждень протягом 12 міс після встановлення діагнозу, порівняно з пацієнтками, які приймали такі лікарські засоби іноді або не приймали їх зовсім.

Більшість учасниць, які приймали НПЗП не менше 4 разів на тиждень, отримували ацетилсаліцилову кислоту в низьких дозах.

Як пояснила А. Маджіді, у дослідженні було виявлено, що регулярне застосування ацетилсаліцилової кислоти у низьких дозах сприяє зниженню ризику летального наслідку у жінок з раком яєчника. Так, тривалість життя з моменту встановлення діагнозу у пацієнток, які часто приймали ацетилсаліцилову кислоту, була на 2,5 міс довшою, ніж у жінок, які не отримували НПЗП. А. Маджіді наголосила, що це значний результат з огляду на те, що рак яєчника найчастіше діагностують на пізніх стадіях. Водночас вона пояснила, що потрібні подальші клінічні дослідження. Крім того, існує низка протипоказань до прийому ацетилсаліцилової кислоти, тому не рекомендується застосовувати препарат без консультації лікаря.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «JNCI: Journal of the National Cancer Institute».

Раніше у низці досліджень уже передбачався зв’язок між прийомом НПЗП та зниженням ризику летального наслідку при раку яєчника.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  13.02.2023

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