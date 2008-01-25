Атропін у формі 0,05% очних крапель знижує ризик розвитку міопії?

Міопія (короткозорість) — захворювання, що виявляють досить часто. За оцінками експертів, його діагностують у 41,6% населення США у віці 12–54 років. Часто міопія розвивається у дитячому віці, у період зростання очного яблука. У більшості випадків при цій патології ефективна рефракційна корекція за допомогою окулярів або контактних лінз. Водночас при міопії відзначають підвищений ризик розвитку ряду ускладнень, включаючи глаукому та відшарування сітківки.

На сьогодні застосовується низка методів профілактики прогресування міопії у дітей, включаючи носіння мультифокальних контактних лінз, ортокератологію та очні краплі з низькими дозами атропіну.

У дослідженні, проведеному під керівництвом Джейсона С. Яма, магістра охорони здоров’я з Китайського університету Гонконгу, було проаналізовано ефективність застосування очних крапель, що містять у якості діючої речовини атропін, для зниження ризику розвитку міопії у дітей.

У дослідженні взяли участь 474 дитини без діагностованої міопії. У дітей, включених до дослідження, було виявлено циклоплегічний сферичний еквівалент від +1,00 дптр до 0,00 дптр та астигматизм менше -1,00 дптр.

Учасників дослідження було рандомізовано на 3 групи. Представники 1-ї групи (160 дітей) отримували очні краплі, що містять 0,05% атропіну. Учасникам 2-ї групи (159 дітей) давали очні краплі з 0,01% атропіну, учасникам 3-ї групи (155 дітей) — плацебо. Період спостереження у дослідженні становив 2 роки. Після закінчення цього терміну було виявлено, що міопія розвинулася у 25% учасників 1-ї групи, 45,1% — 2-ї групи та 53,9% — 3-ї групи. Таким чином, було показано, що атропін у формі 0,05% очних крапель сприяє зниженню ризику виникнення цього захворювання. При цьому зниження ймовірності розвитку міопії було більш вираженим при застосуванні очних крапель, що містять 0,05% атропіну, порівняно з очними краплями з 0,01% атропіну.

Автори наголосили на необхідності подальших досліджень для оцінки можливості потенційного застосування атропіну у формі 0,05% очних крапель для профілактики короткозорості та оцінки довгострокової безпеки їх застосування.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «Journal of the American Medical Association».

За матеріалами www.medicalxpress.com, www.jamanetwork.com