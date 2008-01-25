Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїАтропін у формі 0,05% очних крапель знижує ризик розвитку міопії?

Атропін у формі 0,05% очних крапель знижує ризик розвитку міопії?

Опубліковано  17.02.2023

Міопія (короткозорість) — захворювання, що виявляють досить часто. За оцінками експертів, його діагностують у 41,6% населення США у віці 12–54 років. Часто міопія розвивається у дитячому віці, у період зростання очного яблука. У більшості випадків при цій патології ефективна рефракційна корекція за допомогою окулярів або контактних лінз. Водночас при міопії відзначають підвищений ризик розвитку ряду ускладнень, включаючи глаукому та відшарування сітківки.

На сьогодні застосовується низка методів профілактики прогресування міопії у дітей, включаючи носіння мультифокальних контактних лінз, ортокератологію та очні краплі з низькими дозами атропіну.

У дослідженні, проведеному під керівництвом Джейсона С. Яма, магістра охорони здоров’я з Китайського університету Гонконгу, було проаналізовано ефективність застосування очних крапель, що містять у якості діючої речовини атропін, для зниження ризику розвитку міопії у дітей.

У дослідженні взяли участь 474 дитини без діагностованої міопії. У дітей, включених до дослідження, було виявлено циклоплегічний сферичний еквівалент від +1,00 дптр до 0,00 дптр та астигматизм менше -1,00 дптр.

Учасників дослідження було рандомізовано на 3 групи. Представники 1-ї групи (160 дітей) отримували очні краплі, що містять 0,05% атропіну. Учасникам 2-ї групи (159 дітей) давали очні краплі з 0,01% атропіну, учасникам 3-ї групи (155 дітей) — плацебо. Період спостереження у дослідженні становив 2 роки. Після закінчення цього терміну було виявлено, що міопія розвинулася у 25% учасників 1-ї групи, 45,1% — 2-ї групи та 53,9% — 3-ї групи. Таким чином, було показано, що атропін у формі 0,05% очних крапель сприяє зниженню ризику виникнення цього захворювання. При цьому зниження ймовірності розвитку міопії було більш вираженим при застосуванні очних крапель, що містять 0,05% атропіну, порівняно з очними краплями з 0,01% атропіну.

Автори наголосили на необхідності подальших досліджень для оцінки можливості потенційного застосування атропіну у формі 0,05% очних крапель для профілактики короткозорості та оцінки довгострокової безпеки їх застосування.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «Journal of the American Medical Association».

За матеріалами www.medicalxpress.com, www.jamanetwork.com

Опубліковано  17.02.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини