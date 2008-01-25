Астигматизм у дітей та їхніх батьків: чи є зв'язок?

Астигматизм є часто діагностованою аномалією рефракції у всьому світі, відмічається у 14,9% дітей та 40,4% дорослих. За відсутності відповідної корекції астигматизму можливий розвиток амбліопії. Так, у дослідженні за участю дітей віком 3–5 років зі США показано, що у 13,2% дітей з нелікованим астигматизмом у межах 1,0–2,0 дптр та у 19,6% дітей з нелікованим астигматизмом вище 2,0 дптр розвивається амбліопія. Крім того, астигматизм пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку міопії. У дослідженнях встановлено, що ці вади зору призводять до розвитку порушень когнітивних функцій, мови та дрібної моторики у дітей.

У нещодавньому дослідженні Ка Вай Кам (Ka Wai Kam) з Китайського університету Гонконгу (Chinese University of Hong Kong) та його колеги проаналізували зв’язок між астигматизмом у батьків та ризиком розвитку астигматизму у їхніх дітей.

Вченими виявлено, що ризик розвитку астигматизму вищий у дітей, у батьків яких діагностовано астигматизм.

У дослідження було включено 5708 сімей, кожна з яких складалася з дитини віком 6–8 років і батьків, які брали участь у дослідженні очей дітей Гонконгу (Hong Kong Children Eye Study). Дітям для діагностики астигматизму проводилися циклоплегічна ауторефракція та аутокератометрія, батькам — нециклоплегічна ауторефракція та аутокератометрія. Зв’язок різних чинників із розвитком астигматизму в дітей оцінювали з допомогою логістичного регресійного аналізу. Отримані у дослідженні результати були скориговані з урахуванням таких чинників, як вік дитини, стать, параметри ока, фактори довкілля, рівень освіти та доходу батьків. Оцінка можливих факторів, що здатні спотворювати результати (освіта батьків, рівень доходу і т. ін.), проводилася за допомогою анкетування.

Дослідники встановили, що астигматизм ≥1,0 дптр у обох батьків був пов’язаний з вищою ймовірністю розвитку рефракційного астигматизму та рогівкового астигматизму у дитини. При цьому ризик розвитку астигматизму у дитини був тим вищим, чим тяжчою була вираженість астигматизму у батьків.

Автори дослідження наголосили, що дітям, у батьків яких діагностовано астигматизм, необхідно проводити ранній скринінг для виявлення патології органу зору. Так, проведення обстеження очей для раннього виявлення астигматизму необхідне для своєчасного проведення корекції зору й, таким чином, потенційно сприятиме розвитку органу зору в дітей, що відповідатиме віку. Раннє виявлення астигматизму у дітей із підвищеним ризиком його розвитку потенційно сприятиме профілактиці розвитку амбліопії.

Результати дослідження були опубліковані в журналі «JAMA Network Open».

За матеріалами www.medicalxpress.com, www.jamanetwork.com