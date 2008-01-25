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Новини медицини та фармаціїАртеріальний тиск: що означають цифри на тонометрі і чому вони є важливими?

Артеріальний тиск: що означають цифри на тонометрі і чому вони є важливими?

Опубліковано  05.05.2023

Доктор Нітіш Чоудрі (Niteesh Choudhry), професор медицини Гарвардської медичної школи (Harvard Medical School) та госпіталіст у Бригамі та Жіночій лікарні в Бостоні (Brigham and Women’s Hospital in Boston), розповів, що рівень артеріального тиску (АТ) визначається двома числами. Більше число — систолічний АТ — це величина тиску крові на стінки артерій у момент скорочення серцевого м’яза. Менше число — діастолічний тиск — величина тиску крові на стінки артерій, коли серце перебуває у стані спокою між ударами.

При підвищенні АТ зростає ймовірність розвитку інсульту, інфаркту міокарда, ниркової недостатності та інших хронічних захворювань. Підвищений АТ є основним фактором ризику виникнення серцево-судинних хвороб.

За оцінками експертів, підвищений рівень АТ відзначають у близько 50% дорослих жителів США.

Найчастіше перебіг цієї патології є безсимптомним і людина не знає про неї.

Який рівень АТ вважається підвищеним?

За даними Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association) та Американського коледжу кардіологів (American College of Cardiology), нормальним рівнем АТ для дорослих є систолічний АТ менше 120 мм рт. ст. та діастолічний АТ — менше 80 мм рт. ст.

АТ оцінюється як підвищений за рівня систолічного АТ 120–129 мм рт. ст. та діастолічного — понад 80 мм рт. ст. При артеріальній гіпертензії І ступеня систолічний АТ досягає 140 мм рт. ст., а діастолічний — 80–89 мм рт. ст. За артеріальної гіпертензії ІІ ступеня рівень АТ досягає 140/90 мм рт. ст. і вище.

Підвищення рівня систолічного АТ до 180 мм.рт.ст. та/або діастолічного до 120 мм рт. ст. і вище оцінюється як гіпертонічний криз.

Н. Чоудрі пояснив, що на сьогодні у більшій кількості досліджень показано зв’язок між ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень та підвищенням систолічного АТ порівняно з діастолічним.

Що відбувається при тривалому підвищенні АТ?

Доктор Елізабет Джексон (Elizabeth Jackson), директор Програми досліджень серцево-судинних результатів та ефективності (Cardiovascular Outcomes and Effectiveness Research Program) в Університеті Алабами (University of Alabama) в Бірмінгемі, пояснила, що при тривалому підвищенні АТ розвивається ущільнення стінки судин.

Причини підвищення АТ

Підвищення АТ найчастіше виникає з віком. Водночас існує безліч причин його підвищення. Деякі фактори ризику називаються такими, що модифікуються, тобто такими, на які можна впливати.

Фактори ризику підвищення АТ включають:

  • надлишкову масу тіла;
  • нераціональне харчування, надлишок натрію в їжі;
  • недостатню фізичну активність;
  • куріння;
  • порушення сну;
  • літній вік;
  • сімейний анамнез;
  • захворювання нирок;
  • цукровий діабет;
  • стать: у віці до 64 років ризик розвитку артеріальної гіпертензії є вищим у чоловіків, у віці від 65 років — у жінок.

При цьому найбільш висока ймовірність виникнення цієї патології спостерігається у жінок негроїдної раси, які проживають у США.

Як лікувати пацієнтів з артеріальною гіпертензією?

Доктор Е. Джексон пояснила, що перший крок у терапії осіб з артеріальною гіпертензією — це зміна способу життя. Так, пацієнтам рекомендують зменшити масу тіла, підвищити фізичну активність, обмежити вживання алкоголю, відмовитись від куріння, застосовувати техніки управління стресом, раціонально харчуватися. Е. Джексон зазначила, що також важливими є хороша якість та достатня тривалість сну. Експерти Американської асоціації серця рекомендують дорослим спати 7–9 год щоночі, дітям — ще довше. У разі неефективності модифікації способу життя пацієнтам рекомендується медикаментозне лікування.

Знижений АТ спостерігається рідше. Найчастіше його відзначають при застосуванні надлишкових доз антигіпертензивних препаратів, зневодненні або за наявності супутніх захворювань. Частим симптомом зниження АТ є запаморочення. Лікування у такому разі має бути індивідуальним з урахуванням супутньої патології.

Е. Джексон наголосила на важливості регулярного вимірювання рівня АТ.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  05.05.2023

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