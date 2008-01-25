Антигіпертензивні препарати підвищують ризик розвитку псоріазу?

У ході аналізу опублікованих результатів досліджень виявлено зв’язок між застосуванням антигіпертензивних препаратів і ризиком розвитку псоріазу, хронічного запального захворювання шкіри.

Псоріаз — мультифакторіальне захворювання. Ризик розвитку псоріазу пов’язаний з багатьма генетичними та/або зовнішніми факторами навколишнього середовища. Вплив лікарських препаратів — один з таких зовнішніх факторів. Результати опублікованих досліджень суперечливі, тому дослідницька група прийняла рішення провести метааналіз для виявлення зв’язку між ризиком розвитку псоріазу та застосуванням антигіпертензивних лікарських засобів.

Пошук літератури було проведено в таких базах даних, як PubMed, Embase і Web of Science. В аналіз увійшли 13 досліджень, які включили 6 378 116 учасників. Результати метааналізу були опубліковані в «British Journal of Clinical Pharmacology». У результаті було встановлено, що інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту, блокатори β-адренорецепторів, блокатори кальцієвих каналів і тіазидні діуретики достовірно підвищують ризик розвитку псоріазу.

Описано декілька потенційних механізмів впливу антигіпертензивних препаратів на ризик розвитку захворювань шкіри.

Старший автор дослідження Хе Сон Гвак (Hye Sun Gwak), доктор фармацевтичних наук, доктор філософії з Жіночого університету Іхва в Сеулі (Ewha Womans University, in Seoul), пояснила, що отримані в дослідженні результати показують, що пацієнти, які приймають гіпотензивні препарати, мають перебувати під ретельним наглядом для своєчасного виявлення псоріазу.

За матеріалами www.medicalxpress.com, www.bpspubs.onlinelibrary.wiley.com