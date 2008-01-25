Антифосфоліпідні антитіла зумовлюють підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань?
Відомо, що у пацієнтів з аутоімунними антитілами відзначають підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань, включаючи інфаркт міокарда та інсульт.
Раніше в дослідженнях було показано, що у ряду осіб, які не мають клінічних симптомів аутоімунних захворювань або діагностованої аутоімунної патології, у плазмі крові виявляють аутоантитіла.
Антифосфоліпідний синдром є аутоімунним захворюванням, при якому аутоантитіла, що називаються антифосфоліпідними, викликають тромбоутворення. Таким чином, ризик розвитку інфаркту міокарда та інсульту підвищується у осіб з антифосфоліпідним синдромом.
Група дослідників з академічного медичного центру Michigan Medicine встановила, що різні типи антифосфоліпідних антитіл не тільки виявляють у деяких здорових людей, але також потенційно вони можуть зумовлювати розвиток серцево-судинних захворювань.
Дослідженням керував Рей Зуо (Ray Zuo), професор медицини у відділенні ревматології Michigan Medicine. Співавтором дослідження був Джейсон Найт (Jason Knight), доктор медицини та ад’юнкт-професор медицини в Michigan Medicine, провідний дослідник Далласького дослідження серця (Dallas Heart Study), професор та завідувач відділення кардіології в Медичному центрі Техаського університету (University of Texas Southwes).
До дослідження включено 2400 здорових осіб різного етнічного походження. У 15% цих здорових людей у плазмі крові було виявлено як мінімум один тип антифосфоліпідних антитіл. Період спостереження становив 8 років. Дослідники зазначили, що виявлення двох антифосфоліпідних антитіл — антикардіоліпіну IgA та анти-β2-глікопротеїну IgA було пов’язане з підвищеним ризиком розвитку інсульту, інфаркту міокарда та летального наслідку від серцево-судинних захворювань.
Р. Зуо підкреслив, що на сьогодні не досліджено, наскільки часто у популяції здорових людей визначаються антифосфоліпідні антитіла.
У дослідженні встановлено, що частота виявлення антифосфоліпідних антитіл не залежала від етнічної приналежності учасників.
Також у частині дослідження in vitro було відзначено, що антикардіоліпіновий IgA та анти-β2-глікопротеїн IgA пов’язані з порушенням холестеринового обміну. Також було виявлено, що антифосфоліпідні антитіла зумовлювали активацію ендотеліальних клітин судин, що потенційно може призводити до тромбоутворення.
Цікаво, що в недавньому дослідженні було показано, що перенесена тяжка форма COVID-19 може викликати утворення антифосфоліпідних антитіл. Таким чином, потрібні довгострокові дослідження кардіоваскулярних наслідків коронавірусної інфекції.
Р. Зуо підкреслив, що слід виявляти осіб з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань та рекомендувати їм профілактичне лікування. У цьому дослідженні показано, що до відомих на сьогодні факторів серцево-судинного ризику, таких як цукровий діабет, підвищений артеріальний тиск, високий рівень холестерину в плазмі крові, потенційно також можуть бути додані аутоантитіла.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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