Антибіотикорезистентність: 1,27 млн летальних наслідків за рік?

Стійкість до протимікробних препаратів є серйозною проблемою для охорони здоров’я в усьому світі. Це пов’язано з тим, що розвиток стійкості патогенних бактерій до протимікробних препаратів ускладнює лікування багатьох пацієнтів з інфекційними захворюваннями, а також проведення антибіотикопрофілактики після оперативних втручань та хіміотерапії.

За прогнозами експертів, потенційно, до 2050 р. антибіотикорезистентність може стати причиною 10 млн смертей на рік. У новому дослідженні, результати якого опубліковані в журналі «The Lancet», показано, що резистентність до протимікробних препаратів стала причиною 1,27 млн летальних випадків у 2019 р. Такі висновки дослідники зробили, ґрунтуючись на даних, отриманих з 204 країн.

Крістофер Мюррей (Christopher Murray), співавтор дослідження та директор Інституту показників та оцінки здоров’я Вашингтонського університету в Сіетлі (Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington in Seattle), пояснив, що отримані результати є попереджувальним сигналом про те, наскільки серйозною проблемою є зростаюча стійкість мікроорганізмів до протимікробних засобів. Антибіотикорезистентність є причиною більшої кількості летальних випадків, ніж ВІЛ/СНІД та малярія щорічно. Він вважає, що необхідні державні програми контролю за застосуванням антибіотиків, фінансування розробки нових антибактеріальних препаратів та вакцин для попередження інфекційних захворювань.

Попередні дослідження, в яких оцінювали наслідки антибіотикорезистентності, були обмежені за своїм масштабом. Згадане дослідження включило дані 204 країн з урахуванням широкого спектра видів бактерій та комбінацій протимікробних препаратів. Було проаналізовано дані клінічних досліджень, а також систем фармнагляду лікарень та звіти лабораторій. Отриману інформацію було використано для розробки математичної моделі оцінки впливу стійкості 23 видів бактерій та 88 комбінацій протимікробних препаратів на ризик летального наслідку в результаті викликаних антибіотикорезистентними штамами захворювань.

Дослідження було проведено в рамках Глобального проєкту з дослідження стійкості до протимікробних препаратів (Global Research on AntiMicrobial resistance Project — GRAM), який є багатонаціональною співпрацею дослідників у галузі антибіотикорезистентності в усьому світі.

Дослідники зазначають, що дані з країн з низьким рівнем економічного розвитку були обмеженими. Крім того, у багатьох випадках національна статистика не враховує антибіотикорезистентність як причину летальних наслідків, і в якості причини смерті вказуються хронічні неінфекційні захворювання, наприклад цукровий діабет.

Поширеність антибіотикорезистентності та кількість пов’язаних з нею летальних наслідків відрізняються в різних країнах. У Західній Африці на південь від Сахари відзначено найвищий рівень летальних наслідків, пов’язаних зі стійкістю до протимікробних препаратів.

Це суперечить очікуванням, що більш широке застосування антибіотиків у розвинених країнах пов’язане з більшою частотою стійкості до протимікробних препаратів.

Ймовірно, велика поширеність антибіотикорезистентності у країнах із низьким рівнем економічного розвитку пояснюється цілою низкою факторів. Серед них велика частота інфекційних захворювань, недоступність антибіотиків 2- та 3-го ряду (так звані антибіотики резерву), відсутність можливостей для проведення мікробіологічних досліджень, щоб зробити вибір препаратів під час лікування. Крім того, відзначаються відсутність регулювання застосування антибактеріальних засобів на державному рівні, застосування антибіотиків низької якості, широке поширення підроблених антибактеріальних засобів та погані санітарні умови.

Лаліта Деліма (Lalita DeLima), анестезіолог з лікарні Яслок у Мумбаї (Jaslok Hospital in Mumbai), Індія, вважає, що для подолання антибіотикорезистентності важлива профілактика інфекційних захворювань за допомогою поліпшення санітарних умов і гігієнічних навичок населення, а також скорочення неналежного (не за показаннями) та надмірного застосування антимікробних препаратів.

Найчастішими інфекційними захворюваннями, викликаними антибіотикорезистентними штамами бактерій і такими, що призводять до летального наслідку, є інфекції дихальних шляхів, сепсис та інтраабдомінальні інфекції.

Також дослідники зазначили, що шість видів бактерій, у тому числі Escherichia coli, Staphylococcus aureus (S. aureus) та Streptococcus pneumoniae, є найчастішою причиною смерті, зумовленою антибіотикорезистентністю.

Цікаво, що види антибіотикорезистентних бактерій, що призводять до летальних інфекційних захворювань, відрізняються у країнах із високим та низьким рівнем економічного розвитку. Також поширеність різних антибіотикорезистентних штамів відрізняється в різних географічних регіонах. Наприклад, поширеність метицилінорезистентного S. aureus була вищою в країнах Близького Сходу і Північної Африки і нижче в країнах Африки на південь від Сахари та в багатьох країнах Європи.

Доктор К. Мюррей пояснив, що на регіональному рівні підвищення якості питної води та санітарних умов може зменшити кількість інфекційних захворювань. Крім того, необхідно проводити епіднагляд щодо антибіотикорезистентних штамів. Не менш важливим є і скорочення застосування антибіотиків у ветеринарії та тваринництві, тому що саме сільськогосподарські тварини є важливим резервуаром антибіотикорезистентних штамів. Ці заходи вимагають державного регулювання та відповідного фінансування.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com