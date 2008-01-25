Аналіз крові замість біопсії пухлини?
Дослідники з Медичного центру Маунт-Сінай (Mount Sinai Hospital) показали, що виявлений у плазмі крові біомаркер раку легені є предиктором ефективності імунотерапії при цій патології. Водночас прогнозування результатів лікування з використанням цього біомаркера є більш точним, ніж під час проведення інвазивної процедури біопсії пухлини. Дослідження було проведено у співпраці з вченими з Мексики та Італії. Його результати опубліковано в журналі «Experimental & Clinical Cancer Research».
Рідинна біопсія — це забір біологічних рідин з подальшим їх аналізом на різні онкомаркери. У дослідженні використовували аналіз крові та визначали біомаркер PD-L1. Це білок, що утворюється в пухлинних клітинах при раку легені. PD-L1 є також білком-мішенню під час проведення імунотерапії інгібіторами контрольних точок.
У випробуванні було показано, що дослідження крові пацієнтів з раком легені на біомаркер PD-L1 дозволяє більш достовірно спрогнозувати ефективність імунотерапії та ризик летального наслідку у пацієнтів з цією онкопатологією, ніж визначення PD-L1 у біоптатах пухлинної тканини.
Біомаркер PD-L1 міститься в позаклітинних везикулах, що виділяються пухлинними клітинами. Зниження його рівня в крові в динаміці є предиктором ефективності імунотерапії при недрібноклітинному раку легені.
У дослідженні взяли участь 57 пацієнтів з недрібноклітинним раком легені, які отримували інгібітори контрольних точок. Група контролю складалася з 15 хворих, які отримували хіміотерапію. У пацієнтів визначали рівень білка PD-L1 у крові до початку лікування та на 9-му тижні терапії. Додатково в дослідженні візуалізували пухлину зі створенням її 3D-моделі за допомогою інноваційної технології візуалізації, яка називається радіомікою.
Старший автор дослідження Крістіан Рольфо (Christian Rolfo), доктор медичних наук, магістр ділового адміністрування, професор гематології та онкології в Медичній школі Ікана на горі Сінай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), заступник директора з клінічних досліджень у Центрі торакальної онкології Інституту раку Тиша (Center for Thoracic Oncology at The Tisch Cancer Institute) і президент Міжнародного товариства рідинної біопсії (International Society of Liquid Biopsy), пояснив, що необхідне проведення більш великих когортних досліджень. У разі підтвердження отриманих результатів у ході більш масштабних досліджень, визначення PD-L1 у плазмі крові потенційно може стати золотим стандартом діагностики та прогнозування ефективності імунотерапії у пацієнтів з недрібноклітинним раком легені. Визначення тканинного PD-L1 — інвазивна процедура. А взяття на аналіз крові — мінімально інвазивне втручання, яке можна повторювати в динаміці необхідну кількість разів.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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