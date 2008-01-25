Аналіз крові для виявлення раку прямої кишки

У майбутньому до методів проведення скринінгу колоректального раку (КРР) може бути доданий аналіз крові. Такий спосіб дослідження може стати популярним у пацієнтів, які в даний час не сприймають такі неприємні процедури, як збір зразків калу або підготовка кишечнику перед інвазивною колоноскопією.

Новий тест, відомий як LUNAR-2 (Guardant Health), являє собою методику, при якій вимірюють рівень циркулюючої пухлинної ДНК (цпДНК) і яку проводять за допомогою звичайного забору крові.

На думку дослідників, ця методика дозволяє діагностувати КРР на ранній стадії з високою точністю. Про нові результати дослідники повідомили на щорічних зборах Американського товариства клінічної онкології (American Society of Clinical Oncology) 2021 р.

Були отримані результати, засновані на дослідженні за участю 434 пацієнтів, у яких вперше було діагностовано КРР. Загальна чутливість аналізу крові для КРР становила 91%, яку спостерігали на будь-якій із стадій онкологічного захворювання, а специфічність — 94%.

В інтерв’ю для «Medscape Medical News» автор дослідження Хі Хеол Кім (Hee Cheol Kim, MD) з Медичного центру Самсунг (Samsung Medical Center), Медичної школи Університету Сунгюнкван (Sungkyunkwan University School of Medicine), Сеул, Південна Корея, повідомив: «Найбільш примітним є той факт, що були відсутні відмінності в чутливості визначення КРР у пацієнтів із безсимптомним перебігом у порівнянні з хворими з клінічними симптомами, незважаючи на більш низькі фракції безклітинної цпДНК, які спостерігаються у безсимптомних пацієнтів».

Хі Чеол Кім зазначив, що на даний час прихильність до скринінгу КРР нижче рекомендованої, і необхідні більш прості методи, тому LUNAR-2 стає прийнятною альтернативою для проведення дослідження у пацієнтів із середнім ризиком розвитку КРР. Включення в існуючу модель скринінгу аналізу крові, який можна призначити і виконати під час консультації лікаря, забезпечить додатковий варіант дослідження і мотивуватиме пройти скринінг людей, які пропустили або ухилилися від рекомендованого обстеження.

Проспективне реєстраційне дослідження ECLIPSE на даний час триває в США. Основною його метою є оцінка робочих характеристик тесту LUNAR-2 для виявлення КРР в популяції із середнім ризиком, релевантної для скринінгу. Передбачається, що набір пацієнтів буде завершено в кінці 2021 р.

Висока точність

LUNAR-2 — це мультимодальний тест на виявлення колоректальних новоутворень, для якого використовується зразок крові. При цьому для визначення соматичних мутацій, а також пухлинного метилування і патерну фрагментації використовується цпДНК.

У зазначеному недавно проведеному дослідженні тест проходила група пацієнтів, яким вже було поставлено діагноз КРР (стадії І-ІІІ) у період 2013–2016 рр. Ці люди дали згоду на забір зразків крові до радикального хірургічного лікування. З дослідження виключали пацієнтів, які отримували неоад’ювантну хіміотерапію.

Контрольні зразки були отримані від 271 людини однієї вікової групи без діагностованого КРР.

Набір даних для «цпДНКо» і «цпДНК не виявлено» був згенерований моделлю, навченою на окремому наборі зразків крові (N = 614). Ці зразки отримували як від пацієнтів з КРР, так і від здорових осіб. При генеруванні набору даних визначалися порогові значення, що відповідали 90% специфічності методу.

Загальна чутливість тесту становила 91%. З його допомогою виявили КРР у 393 із 434 пацієнтів; чутливість знизилася до 88% при виявленні КРР стадії I та/або II, але підвищилася до 93% для КРР стадії III.

Не спостерігалося відмінностей в чутливості після того, як пацієнти з раннім початком КРР (<45 років) або з пізнім початком захворювання (>84 років) були виключені з аналізу (чутливість 90%; 388/429; р = 0,95; 88% — I/II стадія, 93% — III стадія).

Не спостерігалося відмінностей в чутливості безсимптомного КРР (88%) у порівнянні з симптоматичним захворюванням (91%; р = 0,4). Однак більш високі фракції безклітинної цпДНК були виявлені серед пацієнтів, у яких спостерігалися клінічні симптоми КРР. Крім того, чутливість для виявленого правостороннього і лівостороннього КРР була однаковою (93 проти 90%; р = 0,5).

Необхідні валідаційні дослідження: висока планка для КРР

Коментуючи дослідження, експерт ASCO Мухаммад Шаалан Біг (Muhammad Shaalan Beg, MD), зазначив, що аналіз має дуже хорошу чутливість і специфічність. За результатами дослідження не було виявлено відмінностей між безсимптомними онкологічними пацієнтами і хворими з розгорнутою клінічною симптоматикою.

Однак він зазначив, що в популяційних дослідженнях цінність тесту визначається специфічністю, зокрема тим, які ще захворювання можуть дати позитивний результат тесту. Тож слід критично підходити до екстраполювання цих результатів на здорових пацієнтів без симптомів.

За матеріалами www.medscape.com