Амлодипін: запитання та відповіді

Амлодипін — антигіпертензивний препарат з групи селективних антагоністів кальцію з переважним впливом на судини. Механізм антигіпертензивної дії амлодипіну зумовлений безпосереднім розслабленням гладких м’язів судинної стінки. Препарат ефективний при стенокардії, у тому числі вазоспастичній (стенокардія Принцметала), оскільки сприяє розширенню коронарних артерій та артеріол в ішемізованих ділянках міокарда, а також знижує постнавантаження на серце у зв’язку зі зниженням периферичного опору. Таким чином, на фоні застосування препарату знижується енергоспоживання та потреба міокарда в кисні.

Які існують форми випуску амлодипіну?

Амлодипін випускається у формі таблеток для внутрішнього прийому з дозою діючої речовини 2,5; 5 чи 10 мг.

Коли призначають таблетки амлодипіну?

Показаннями до застосування амлодипіну є:

артеріальна гіпертензія (АГ);

хронічна стабільна стенокардія;

вазоспастична стенокардія (стенокардія Принцметалу).

Як швидко починає діяти амлодипін?

Терапевтичний ефект амлодипіну розвивається повільно — максимальна концентрація досягається через 6–12 год після одноразового прийому, а рівноважна концентрація — через 7–8 днів безперервного прийому.

Кому протипоказано застосовувати амлодипін?

Протипоказаннями для прийому амлодипіну є:

індивідуальна непереносимість амлодипіну або інших дигідропіридинів;

артеріальна гіпотензія тяжкого ступеня;

шок (включаючи кардіогенний шок);

стеноз аорти тяжкого ступеня;

гемодинамічно нестабільна серцева недостатність після гострого інфаркту міокарда;

вагітність.

Як приймати амлодипін при підвищеному артеріальному тиску?

Амлодипін приймають як монопрепарат або в комбінації з іншими антигіпертензивними лікарськими засобами. Препарат приймають 1 раз на добу в один і той самий час. Початкова доза препарату становить 5 мг. За необхідності добову дозу амлодипіну можна підвищити до 10 мг.

Чи можна застосовувати амлодипін у дітей?

При АГ амлодипін у початковій дозі 2,5 мг можна застосовувати у дітей віком від 6 років. За потреби допускається підвищення добової дози до 5 мг. Важливе зауваження: таблетки амлодипіну не можна ділити, оскільки виробник не гарантує рівномірного розподілу діючої речовини в таблетці. Це означає, що для досягнення стабільного терапевтичного ефекту у дітей слід застосовувати таблетки з дозою 2,5 мг амлодипіну, а не половину таблетки 5 мг.

Чи можна приймати амлодипін при нормальному артеріальному тиску?

Амлодипін можна застосовувати при нормальному артеріальному тиску, якщо у пацієнта діагностовано стабільну стенокардію або стенокардію Принцметала.

Як амлодипін впливає на пульс?

На фоні застосування амлодипіну може спостерігатися як посилене серцебиття, так і серцева аритмія.

Як правильно приймати амлодипін: до їди чи після?

Приймання їжі не впливає на швидкість всмоктування амлодипіну.

Як впливає амлодипін на функцію нирок?

Амлодипін не впливає на функцію нирок, проте на фоні приймання препарату може спостерігатися прискорене сечовипускання. Оскільки лише невелика частка метаболітів амлодипіну (близько 10%) виводиться з організму нирками, препарат можна застосовувати у звичайних дозах при нирковій недостатності.

Якою є тактика у разі появі набряків нижніх кінцівок на фоні прийому амлодипіну?

Набряки нижніх кінцівок є частим небажаним ефектом застосування амлодипіну і пов’язані з розширенням периферичних артерій дрібного калібру. У разі вираженості набряків необхідно обговорити з лікарем можливість зміни дози або заміни препарату. Для зменшення набряклості рекомендується підняте положення нижніх кінцівок, помірна фізична активність, відмова від тривалого перебування в одній позі (наприклад тривалого стояння або сидіння).

Чи можна приймати амлодипін на ніч?

В інструкції для застосування препарату немає однозначних вказівок на те, в який час доби слід приймати амлодипін. Препарат діє повільно і знижує артеріальний тиск плавно, проте на початку лікування чи під час підвищення дози може викликати сонливість, слабкість або запаморочення.

Чи можна приймати амлодипін при гіпертонічному кризі?

Амлодипін діє повільно, тому він призначений не для екстреного зниження, а для довгострокового контролю артеріального тиску.

Які у амлодипіну побічні ефекти?

Найбільш частими побічними ефектами амлодипіну є сонливість, запаморочення, головний біль, посилене серцебиття, припливи, біль у черевній порожнині, нудота, набряки гомілок, набряки та підвищена стомлюваність.

Які побічні ефекти амлодипіну є небезпечними для життя?

Амлодипін необхідно з обережністю застосовувати при серцевій недостатності, оскільки за рахунок розширення артеріолу зростає ризик розвитку набряку легень.

Чи можна одночасно приймати лозартан та амлодипін?

Амлодипін добре поєднується з лозартаном. Відзначається посилення антигіпертензивного ефекту.

Чи можна одночасно приймати амлодипін та індапамід?

Амлодипін добре поєднується з індапамідом. Відзначається посилення антигіпертензивного ефекту.

Чи можна одночасно приймати лізиноприл та амлодипін?

Амлодипін добре поєднується з лізиноприлом. Відзначається посилення антигіпертензивного ефекту.

Чи можна одночасно приймати амлодипін та еналаприл?

Амлодипін добре поєднується з еналаприлом. Відзначається посилення антигіпертензивного ефекту.

Чи можна одночасно приймати бісопролол та амлодипін?

Амлодипін добре поєднується з бісопрололом, особливо при стенокардії. Відзначається посилення антигіпертензивного ефекту.