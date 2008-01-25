Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїАлкогольний синдром плода: наслідки вживання алкоголю батьками майбутньої дитини 

Алкогольний синдром плода: наслідки вживання алкоголю батьками майбутньої дитини 

Опубліковано  21.04.2023

Дослідження алкогольного синдрому плода спрямовані винятково на вивчення впливу вживання спиртних напоїв матір’ю. Головний хірург США наголосив, що жінки не повинні вживати алкоголь під час вагітності через ризик формування вроджених дефектів у їхньої майбутньої дитини.

Учені з Техаського університету A&M (Texas A&M University) провели дослідження, у якому було показано вплив вживання алкоголю батьком до зачаття на розвиток дитини. Так, було продемонстровано, що вживання спиртних напоїв батьком до зачаття пов’язане з підвищеним ризиком формування у плода дефектів росту, головного мозку, черепа та обличчя.

Проте доктор Майкл Голдінг (Michael Golding), доцент кафедри ветеринарної фізіології та фармакології Школи ветеринарної медицини та біомедичних наук (School of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences’ Department of Veterinary Physiology & Pharmacology), пояснив, що чоловіки вживають алкоголь частіше та в більших кількостях, ніж жінки. У дослідженні було виявлено, що вживання алкоголю батьком до зачаття пов’язане з вищим ризиком розвитку дефектів лицьового черепа, ніж вживання спиртних напоїв матір’ю.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) та Національних інститутів охорони здоров’я (National Institutes of Health — NIH), алкогольний синдром плода — це порушення у плода, спричинені вживанням алкоголю матір’ю під час вагітності.

Алкогольний синдром плода включає порушення будови обличчя, центральної нервової системи, уваги, координації, недостатність росту та маси тіла дитини, гіперактивність. Для діагностування цієї патології важливо встановити факт вживання алкоголю матір’ю під час вагітності. При цьому матері часто заперечують цей факт.

М. Голдінг пояснив, що отримані в дослідженні результати є альтернативним поясненням причин розвитку алкогольного синдрому плода у дитини. Так, якщо мати не вживала алкоголь, слід враховувати вплив вживання спиртних напоїв батьком до зачаття.

М. Голдінг підкреслив, що обоє батьків несуть відповідальність за запобігання формуванню вроджених дефектів, пов’язаних із вживанням алкоголю. Він розповів, що алкогольний синдром плода — це серйозні порушення розвитку дитини, її зовнішності, які впливають на все її подальше життя. М. Голдінг також наголосив на важливості поінформованості про потенційний шкідливий вплив вживання алкоголю на майбутню дитину обома батьками. Він пояснив, що обом батькам слід відмовитися від вживання спиртних напоїв під час планування вагітності та закликав розміщувати інформацію про вплив алкоголю на потомство на етикетках таких напоїв.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «Journal of Clinical Investigation».

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  21.04.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини