Дослідження алкогольного синдрому плода спрямовані винятково на вивчення впливу вживання спиртних напоїв матір’ю. Головний хірург США наголосив, що жінки не повинні вживати алкоголь під час вагітності через ризик формування вроджених дефектів у їхньої майбутньої дитини.

Учені з Техаського університету A&M (Texas A&M University) провели дослідження, у якому було показано вплив вживання алкоголю батьком до зачаття на розвиток дитини. Так, було продемонстровано, що вживання спиртних напоїв батьком до зачаття пов’язане з підвищеним ризиком формування у плода дефектів росту, головного мозку, черепа та обличчя.

Проте доктор Майкл Голдінг (Michael Golding), доцент кафедри ветеринарної фізіології та фармакології Школи ветеринарної медицини та біомедичних наук (School of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences’ Department of Veterinary Physiology & Pharmacology), пояснив, що чоловіки вживають алкоголь частіше та в більших кількостях, ніж жінки. У дослідженні було виявлено, що вживання алкоголю батьком до зачаття пов’язане з вищим ризиком розвитку дефектів лицьового черепа, ніж вживання спиртних напоїв матір’ю.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) та Національних інститутів охорони здоров’я (National Institutes of Health — NIH), алкогольний синдром плода — це порушення у плода, спричинені вживанням алкоголю матір’ю під час вагітності.

Алкогольний синдром плода включає порушення будови обличчя, центральної нервової системи, уваги, координації, недостатність росту та маси тіла дитини, гіперактивність. Для діагностування цієї патології важливо встановити факт вживання алкоголю матір’ю під час вагітності. При цьому матері часто заперечують цей факт.

М. Голдінг пояснив, що отримані в дослідженні результати є альтернативним поясненням причин розвитку алкогольного синдрому плода у дитини. Так, якщо мати не вживала алкоголь, слід враховувати вплив вживання спиртних напоїв батьком до зачаття.

М. Голдінг підкреслив, що обоє батьків несуть відповідальність за запобігання формуванню вроджених дефектів, пов’язаних із вживанням алкоголю. Він розповів, що алкогольний синдром плода — це серйозні порушення розвитку дитини, її зовнішності, які впливають на все її подальше життя. М. Голдінг також наголосив на важливості поінформованості про потенційний шкідливий вплив вживання алкоголю на майбутню дитину обома батьками. Він пояснив, що обом батькам слід відмовитися від вживання спиртних напоїв під час планування вагітності та закликав розміщувати інформацію про вплив алкоголю на потомство на етикетках таких напоїв.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «Journal of Clinical Investigation».

За матеріалами www.medicalxpress.com