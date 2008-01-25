Алкоголь, кофеїн та терапія при безплідді: чи є зв'язок?

У дослідженнях показано, що ефективність терапії при безплідді може залежати від способу життя пацієнтів. Так, у нещодавньому метааналізі було продемонстровано, що вживання алкоголю знижує ефективність терапії у пацієнтів з безпліддям. У той же час кофеїн не проявляє негативного впливу на лікування.

Результати метааналізу було опубліковано в журналі «Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica».

В останні роки можливості лікування пацієнтів з безпліддям розширилися. Широко застосовують такі методи, як екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) та ЕКЗ з проведенням інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїдів (Intra Cytoplasmic Sperm Injection — ICSI).

При ЕКЗ проводиться запліднення яйцеклітини сперматозоїдом поза тілом жінки. Потім здійснюється перенесення ембріона до матки. Показання до ЕКЗ включають порушення як чоловічої, так і жіночої фертильності. ICSI проводиться при проблемах із чоловічою фертильністю, наприклад при зниженій кількості сперматозоїдів у спермі, порушенні їх рухливості або проникнення сперматозоїда в яйцеклітину. ICSI є введенням одного сперматозоїда в яйцеклітину за допомогою його інтрацитоплазматичної ін’єкції. Надалі ембріон переноситься до матки.

У метааналізі було показано, що ефективність лікування пацієнтів з безпліддям за допомогою ЕКЗ та ICSI є нижчою у жінок та чоловіків, які регулярно вживають алкоголь.

У дослідженні було проаналізовано дані близько 27 000 осіб. У метааналіз включено 7 досліджень впливу вживання кофеїну на ефективність терапії при безплідді та 9 досліджень ефектів алкоголю.

Під час аналізу отриманих даних не було виявлено зв’язку між ефективністю лікування, що проводиться при безплідді, та вживанням кофеїну. Водночас відмічено негативний зв’язок між вживанням алкоголю та ефективністю терапії у пацієнтів з безпліддям.

Так було показано, що вживання 84 г алкоголю на тиждень жінками було негативно пов’язане з настанням вагітності при проведенні ЕКЗ + ICSI. Вживання 84 г алкоголю чоловіками асоціювалося з нижчими показниками ефективності ЕКЗ + ICSI та призводило до підвищення ризику мертвонародження.

Дослідники вважають, що є кілька механізмів впливу алкоголю на ефективність лікування пацієнтів з безпліддям.

Доктор Наталі Стенц (Natalie Stentz), сертифікований акушер-гінеколог і фахівець з репродуктивної ендокринології та безпліддя в Брайтоні, Массачусетс, не брала участі в дослідженні, проте вона пояснила, що алкоголь впливає на якість яйцеклітин та сперматозоїдів. Так, у дослідженнях показано, що вживання алкоголю зумовлює надвиробництво активних форм кисню, викликає оксидативний стрес і, таким чином, негативно впливає на фертильність. Загалом, відповідно до рекомендацій Американського товариства репродуктивної медицини (American Society for Reproductive Medicine), епізодичне вживання алкоголю не впливає істотно на фертильність. Однак регулярне вживання спиртного проявляє дозозалежний негативний вплив на якість яйцеклітин та сперматозоїдів.

Доктор Марсі Ф. Магуайр (Marcy F. Maguire), член Американського коледжу акушерів та гінекологів (American College of Obstetricians and Gynecologists), лікар-партнер та репродуктивний ендокринолог Асоціації репродуктивної медицини у Вест-Оранж (Reproductive Medicine Associates), Нью-Джерсі, також не брала участі в дослідженні, проте зазначила, що низьке (1–2 порції на тиждень) та помірне (3–13 порцій на тиждень) вживання алкоголю, ймовірно, не має значного впливу на фертильність. Зловживання алкоголем (14 доз на тиждень і більше) пов’язане зі зниженням фертильності у чоловіків і жінок. У чоловіків, які зловживають алкоголем, відзначають підвищення ризику зниження рівня тестостерону, еректильної дисфункції та олігоспермії.

Дослідники рекомендують особам, які проходять лікування з приводу безпліддя, дотримуватися рекомендацій репродуктолога щодо способу життя та утриматися від вживання алкоголю.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com