На щорічному з’їзді Європейської асоціації з вивчення діабету (European Association for the Study of Diabetes — EASD), проведеному онлайн, були представлені результати нового дослідження, згідно з якими препарат алендронової кислоти, широко застосовуваний у пацієнтів з остеопорозом, знижує ризик розвитку цукрового діабету II типу.

Давно відомо, що у пацієнтів із цукровим діабетом відзначають більш високий ризик переломів. Імовірно, існує зв’язок між рівнем глюкози в крові і мінеральною щільністю кістки. У результаті досліджень на тваринах було продемонстровано, що існує і зворотний зв’язок: застосування модифікуючих кісткову тканину препаратів впливає на рівень глюкози в крові.

Доктор Рікке Віггерс (Rikke Viggers) з лікарні Ольборгського університету, Ольборг, Данія (Aalborg University Hospital, Aalborg, Denmark) пояснив, що його дослідницька група висловила припущення, що лікування остеопорозу може впливати на ризик розвитку цукрового діабету II типу.

Доктор Р. Віггерс і його колеги порівняли частоту розвитку цукрового діабету серед пацієнтів з остеопорозом, які приймали алендронову кислоту, і тих, які не застосовували препарати для лікування остеопорозу.

Препарати першої лінії для терапії пацієнтів з остеопорозом, алендронова кислота та інші бісфосфонати, сприяють підвищенню мінеральної щільності кістки і знижують ризик виникнення переломів.

Були проаналізовані історії хвороби і амбулаторні карти для виявлення всіх пацієнтів з діабетом II типу в Данії в період 2008–2018 рр. Кожного хворого на цукровий діабет зіставили за віком і статтю з трьома здоровими особами в популяції.

Також були проаналізовані рецепти, виписані в цей період. Таким чином визначили, хто з учасників дослідження приймав коли-небудь алендронову кислоту.

У дослідження було включено 163 588 пацієнтів з цукровим діабетом II типу та 490 764 учасників без цукрового діабету. Середній вік становив 67 років, 55% учасників — чоловіки.

У результаті аналізу отриманих даних було виявлено, що у тих, хто приймав алендронову кислоту, ризик розвитку цукрового діабету II типу був нижчим на 34%, ніж у хворих з остеопорозом, які не приймали бісфосфонати. Отримані результати були скориговані з урахуванням таких факторів, як куріння, вживання алкоголю, ожиріння і соціально-економічні умови (рівень доходу пацієнта, його сімейний стан).

Прийом алендронової кислоти протягом як мінімум 8 років потенційно може знизити ризик розвитку цукрового діабету II типу більш ніж наполовину (на 53%) у порівнянні з тими, хто ніколи не приймав цей препарат.

Подальший аналіз взаємозв’язку між прийомом алендронової кислоти і ризиком розвитку цукрового діабету II типу показав дозозалежний ефект, тобто чим довше людина приймала препарат, тим ризик розвитку цукрового діабету ставав нижчим.

Автори дослідження пояснюють, що механізм зниження ризику розвитку діабету II типу при прийомі алендронової кислоти нез’ясовано. Вони припускають, що препарат зменшує вираженість запальних процесів і оксидативного стресу. Саме ці два процеси вважаються ключовими у розвитку інсулінорезистентності (інсулінорезистентність, за якої не відбувається інсулінозалежна утилізація глюкози клітинами, є основним патогенетичним механізмом розвитку цукрового діабету II типу).

Невідомо, чи виявляють інші лікарські засоби, що застосовуються для лікування пацієнтів з остеопорозом, такий же ефект.

Доктор Р. Віггерс зазначив, що цукровий діабет II типу — це тяжке хронічне захворювання. У пацієнтів із цукровим діабетом відмічають підвищений ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи, інсульту, порушення зору і навіть ампутації кінцівок унаслідок ураження судин. Таким чином, препарати, що знижують ризик розвитку цукрового діабету II типу, також знижують вірогідність виникнення і цих захворювань.

Цікаво, що алендронова кислота — економічно доступний препарат, широко застосовуваний для лікування пацієнтів з остеопорозом, також може попередити розвиток цукрового діабету II типу.

Р. Віггерс додав, що лікарі повинні враховувати ці нові дані при призначенні лікарських засобів для терапії остеопорозу пацієнтам з предіабетом або з високим ризиком розвитку цукрового діабету II типу.

За матеріалами www.medicalxpress.com/news