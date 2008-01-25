А наскільки ви залежні від телефону?

За підрахунками експертів, середній американець проведе за своїм смартфоном 12 років життя. Це розрахункова цифра, яка базується на даних про те, що в середньому жителі США знаходяться біля екрану телефону 4 год 37 хв щодня. Це 1 повний день щотижня, 6 днів щомісяця або 70 днів щороку.

Harmony Healthcare IT, компанія з управління даними, розташована в Саут-Бенді, штат Індіана, США, нещодавно завершила опитування більше 1000 американців про їхні звички використання смартфонів і опублікувала ці та багато інших статистичних даних.

Понад 1/ 3 опитаних заявили, що не можуть провести 24 год без телефону. Менш ніж 1/ 2 опитаних заявили, що намагаються скоротити час, що проводиться перед екраном. З тих, хто намагається це зробити, 27% респондентів вказали, що не вірять, що їм це вдасться.

Harmony Healthcare IT зазначили, що експерти в галузі охорони здоров’я рекомендують проводити не більше 2 год на добу, дивлячись на екран, але в новому дослідженні зафіксовано, що люди щодня витрачають на свої телефони більш ніж удвічі більше часу. Це навіть без урахування часу, проведеного за комп’ютером та планшетом або переглядом телевізора.

Найменше розмовляють по телефону бебі-бумери, але вони все одно проводять по 3,5 год на добу за екранами своїх смартфонів.

Користувачі покоління Z найбільше розмовляли по телефону та проводили за екранами смартфонів у 3 рази більше за рекомендований час щодня.

Міленіали витрачали на користування смартфоном у середньому 4 год 36 хв, а користувачі покоління X — 4 год 9 хв.

Harmony Healthcare IT повідомили, що близько 50% американців почуваються залежними від своїх телефонів. Покоління Z та міленіали почуваються більш залежними порівняно зі старшими поколіннями. Чому людей приваблюють їхні телефони? Основна причина, через яку американці так часто використовують свої телефони, — це розваги. Вони звертаються до телефону через нудьгу, для відволікання або навіть за звичкою.

За матеріалами www.medicalxpress.com