Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїА наскільки ви залежні від телефону?

А наскільки ви залежні від телефону?

Опубліковано  19.02.2024

За підрахунками експертів, середній американець проведе за своїм смартфоном 12 років життя. Це розрахункова цифра, яка базується на даних про те, що в середньому жителі США знаходяться біля екрану телефону 4 год 37 хв щодня. Це 1 повний день щотижня, 6 днів щомісяця або 70 днів щороку.

Harmony Healthcare IT, компанія з управління даними, розташована в Саут-Бенді, штат Індіана, США, нещодавно завершила опитування більше 1000 американців про їхні звички використання смартфонів і опублікувала ці та багато інших статистичних даних.

Понад 1/3 опитаних заявили, що не можуть провести 24 год без телефону. Менш ніж 1/2 опитаних заявили, що намагаються скоротити час, що проводиться перед екраном. З тих, хто намагається це зробити, 27% респондентів вказали, що не вірять, що їм це вдасться.

Harmony Healthcare IT зазначили, що експерти в галузі охорони здоров’я рекомендують проводити не більше 2 год на добу, дивлячись на екран, але в новому дослідженні зафіксовано, що люди щодня витрачають на свої телефони більш ніж удвічі більше часу. Це навіть без урахування часу, проведеного за комп’ютером та планшетом або переглядом телевізора.

Найменше розмовляють по телефону бебі-бумери, але вони все одно проводять по 3,5 год на добу за екранами своїх смартфонів.

Користувачі покоління Z найбільше розмовляли по телефону та проводили за екранами смартфонів у 3 рази більше за рекомендований час щодня.

Міленіали витрачали на користування смартфоном у середньому 4 год 36 хв, а користувачі покоління X — 4 год 9 хв.

Harmony Healthcare IT повідомили, що близько 50% американців почуваються залежними від своїх телефонів. Покоління Z та міленіали почуваються більш залежними порівняно зі старшими поколіннями. Чому людей приваблюють їхні телефони? Основна причина, через яку американці так часто використовують свої телефони, — це розваги. Вони звертаються до телефону через нудьгу, для відволікання або навіть за звичкою.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  19.02.2024

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини