Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїПрепарати від печії як новий засіб для контролю рівня глюкози в крові при цукровому діабеті

Препарати від печії як новий засіб для контролю рівня глюкози в крові при цукровому діабеті

Опубліковано  06.07.2021

У «Журналі клінічної ендокринології та метаболізму Товариства ендокринологів» (Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) опубліковано новий метааналіз. Отримані в ньому дані свідчать про те, що антацидні препарати дозволяють краще контролювати рівень глюкози в крові в осіб із цукровим діабетом. Однак при цьому не виявлено зниження тенденції до виявлення нових випадків цієї патології у населення в цілому.

Цукровий діабет 2-го типу є глобальною проблемою громадської охорони здоров’я, що вражає майже 10% людей у всьому світі. Лікарі рекомендують дотримуватися дієти і коригувати спосіб життя, призначають цукрознижувальні препарати або інсулін, щоб допомогти пацієнтам із цим захворюванням краще контролювати рівень глюкози в крові. Отримані дані вказують на те, що популярні безрецептурні антацидні препарати можуть виступати в якості ще одного способу оптимізації рівня глюкози.

Автор дослідження Керол Чіунг-Хуей Пен, доктор медицини (Carol Chiung-Hui Peng, MD), з Медичного центру Мерілендського університету в Балтіморі (University of Maryland Medical Center Midtown Campus in Baltimore), штат Меріленд, прокоментувала: «У результаті нашого дослідження було встановлено, що призначення антацидних препаратів як доповнення до стандартного лікування перевершує стандартну терапію за такими показниками, як зниження рівня глікозильованого гемоглобіну A1c (HbA1c) і рівня глюкози в крові натще у людей з цукровим діабетом».

Автор дослідження, доктор медицини Хуей-Кай Хуанг (Huei-Kai Huang, MD) з лікарні Хуалянь Цзи Чи в Хуаляні (Hualien Tzu Chi Hospital in Hualien), Тайвань, зазначає, що прийом антацидних препаратів людьми, у яких на момент прийому не діагностовано цукровий діабет, істотно не вплинув на ризик розвитку хвороби.

Дослідники виконали метааналіз впливу інгібіторів протонної помпи — широко застосованого типу антацидних препаратів — на рівень глюкози в крові у хворих на цукровий діабет. Також вивчали здатність цих препаратів запобігати новим випадкам цукрового діабету в популяції в цілому. Аналіз включав 7 досліджень (342 учасники) з контролю глікемії і 5 досліджень (244 439 учасників) ризику розвитку цукрового діабету. За результатами 7 клінічних досліджень встановлено, що антацидні препарати можуть знизити рівень HbA1c на 0,36% у людей з цукровим діабетом і рівень глюкози в крові натще на 10 мг/дл. Результати 5 досліджень за участю осіб без цукрового діабету продемонстрували, що антацидні препарати не впливають на зниження ризику розвитку цукрового діабету.

«Люди з цукровим діабетом повинні враховувати, що антацидні препарати можуть оптимізувати рівень глюкози в крові, і лікарі можуть враховувати цей ефект зниження рівня глюкози при призначенні антацидних препаратів своїм пацієнтам», — зазначив автор дослідження Кашиф Мунір, доктор медицини (Kashif Munir, MD), доцент кафедри ендокринології, діабету і харчування Медичної школи Університету Меріленда в Балтіморі.

За матеріалами www.medscape.com

Опубліковано  06.07.2021

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини