У «Журналі клінічної ендокринології та метаболізму Товариства ендокринологів» (Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) опубліковано новий метааналіз. Отримані в ньому дані свідчать про те, що антацидні препарати дозволяють краще контролювати рівень глюкози в крові в осіб із цукровим діабетом. Однак при цьому не виявлено зниження тенденції до виявлення нових випадків цієї патології у населення в цілому.

Цукровий діабет 2-го типу є глобальною проблемою громадської охорони здоров’я, що вражає майже 10% людей у всьому світі. Лікарі рекомендують дотримуватися дієти і коригувати спосіб життя, призначають цукрознижувальні препарати або інсулін, щоб допомогти пацієнтам із цим захворюванням краще контролювати рівень глюкози в крові. Отримані дані вказують на те, що популярні безрецептурні антацидні препарати можуть виступати в якості ще одного способу оптимізації рівня глюкози.

Автор дослідження Керол Чіунг-Хуей Пен, доктор медицини (Carol Chiung-Hui Peng, MD), з Медичного центру Мерілендського університету в Балтіморі (University of Maryland Medical Center Midtown Campus in Baltimore), штат Меріленд, прокоментувала: «У результаті нашого дослідження було встановлено, що призначення антацидних препаратів як доповнення до стандартного лікування перевершує стандартну терапію за такими показниками, як зниження рівня глікозильованого гемоглобіну A1c (HbA1c) і рівня глюкози в крові натще у людей з цукровим діабетом».

Автор дослідження, доктор медицини Хуей-Кай Хуанг (Huei-Kai Huang, MD) з лікарні Хуалянь Цзи Чи в Хуаляні (Hualien Tzu Chi Hospital in Hualien), Тайвань, зазначає, що прийом антацидних препаратів людьми, у яких на момент прийому не діагностовано цукровий діабет, істотно не вплинув на ризик розвитку хвороби.

Дослідники виконали метааналіз впливу інгібіторів протонної помпи — широко застосованого типу антацидних препаратів — на рівень глюкози в крові у хворих на цукровий діабет. Також вивчали здатність цих препаратів запобігати новим випадкам цукрового діабету в популяції в цілому. Аналіз включав 7 досліджень (342 учасники) з контролю глікемії і 5 досліджень (244 439 учасників) ризику розвитку цукрового діабету. За результатами 7 клінічних досліджень встановлено, що антацидні препарати можуть знизити рівень HbA1c на 0,36% у людей з цукровим діабетом і рівень глюкози в крові натще на 10 мг/дл. Результати 5 досліджень за участю осіб без цукрового діабету продемонстрували, що антацидні препарати не впливають на зниження ризику розвитку цукрового діабету.

«Люди з цукровим діабетом повинні враховувати, що антацидні препарати можуть оптимізувати рівень глюкози в крові, і лікарі можуть враховувати цей ефект зниження рівня глюкози при призначенні антацидних препаратів своїм пацієнтам», — зазначив автор дослідження Кашиф Мунір, доктор медицини (Kashif Munir, MD), доцент кафедри ендокринології, діабету і харчування Медичної школи Університету Меріленда в Балтіморі.

За матеріалами www.medscape.com