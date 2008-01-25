9 міфів про хронічне обструктивне захворювання легень

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) — це загальний термін для цілого ряду прогресуючих хвороб органів дихання, що призводять до утруднення дихання, появи задишки та кашлю.

Найбільш поширеними формами ХОЗЛ є хронічний бронхіт та емфізема легень. Існує безліч міфів про ХОЗЛ. Найбільш поширені з них спростовують доктор Ніл Шахтер (Neil Schachter), професор пульмонології, інтенсивної терапії, медицини навколишнього середовища та громадської охорони здоров’я в Школі медицини Ікана Медичного центру Маунт-Сінай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) у Нью-Йорку, та Шахріяр Ядегар (Shahryar Yadegar), спеціаліст з інтенсивної терапії, пульмонолог та медичний директор відділення інтенсивної терапії у Медичному центрі Провіденс Седарс-Сінай Тарзана (Providence Cedars-Sinai Tarzana) у Каліфорнії.

ХОЗЛ — рідкісне захворювання.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2019 р. ХОЗЛ призвело до 3,23 млн летальних наслідків. У США ХОЗЛ діагностовано у понад 16 млн американців. Крім того, доктор Ш. Ядегар вважає, що існує значна гіподіагностика ХОЗЛ, і мільйони випадків захворювання залишаються невиявленими.

Американська асоціація легень (American Lung Association — ALA) рекомендує всім, у кого спостерігаються хронічний кашель, задишка, часті респіраторні інфекції, відхаркування мокротиння, хрипи в грудній клітці, обговорити з лікарем можливість проходження спірографії для виявлення порушення функції зовнішнього дихання.

ХОЗЛ — хвороба курців. Куріння — частий, але не єдиний фактор ризику розвитку ХОЗЛ. Забруднення повітря, вдихання різних частинок та аерозолів на робочому місці, респіраторні інфекції та деякі форми бронхіальної астми (БА), генетична схильність (насамперед дефіцит альфа-1-антитрипсину) також можуть спричинити розвиток ХОЗЛ.

Ш. Ядегар підкреслив, що близько 10–20% пацієнтів із ХОЗЛ ніколи не палили та не були пасивними курцями.

ХОЗЛ — хвороба людей похилого віку.

ХОЗЛ, безумовно, найчастіше відзначають у людей літнього віку. Водночас у США у період 2007–2009 рр. ХОЗЛ було діагностовано у 2% чоловіків та 4,1% жінок віком 24–44 років та у 2% чоловіків та 3% жінок віком 18–24 років. Доктор Н. Шахтер пояснив, що значна частина людей, яким встановлено діагноз у віці до 50 років, мають спадкову форму захворювання, яка пов’язана з дефіцитом альфа-1-антитрипсину.

ХОЗЛ уражає лише органи дихання.

Доктор Н. Шахтер пояснює, що при ХОЗЛ розвивається так званий системний запальний процес, що ускладнює перебіг та підвищує ризик розвитку супутніх захворювань, включаючи хвороби серця, рак легені, артеріальну гіпертензію, остеопороз та цукровий діабет. Крім того, багато цих захворювань мають спільні фактори ризику, що підвищує ймовірність їх виникнення при ХОЗЛ. Наприклад, куріння є фактором ризику розвитку як ХОЗЛ, так і серцево-судинних захворювань.

Пацієнтам з ХОЗЛ протипоказані фізичні вправи.

Пацієнти з ХОЗЛ відзначають задишку під час занять спортом. Водночас Ш. Ядегар наголосив, що він рекомендує фізичні вправи, оскільки регулярні навантаження та дихальні вправи сприяють покращенню функції зовнішнього дихання. Таким чином, заняття лікувальною фізкультурою — один з методів терапії при ХОЗЛ.

Експерти Американської асоціації легень наголошують, що заняття фізичними вправами необхідно проводити під регулярним контролем лікаря.

Надлишкова маса тіла не впливає на перебіг ХОЗЛ.

Доктор Н. Шахтер пояснив, що надмірна маса тіла може зумовлювати погіршення перебігу ХОЗЛ.

Якщо у вас ХОЗЛ, немає сенсу кидати курити.

Доктор Н. Шахтер пояснив, що ніколи не пізно кинути палити: подальше куріння прискорює прогресування порушення функції зовнішнього дихання і може зумовлювати посилення симптомів.

Задишка — єдиний симптом ХОЗЛ.

Задишка — основний симптом ХОЗЛ, але не єдиний. У хворих з ХОЗЛ можуть також спостерігатися кашель, надмірне виділення мокротиння, часті респіраторні інфекції, порушення сну, неспокій, депресія, біль та зниження когнітивних функцій.

Здорове харчування не впливає на ризик розвитку ХОЗЛ.

Доктор М. Шахтер розповів, що, згідно з отриманими в недавньому огляді клінічних досліджень даними, вживання достатньої кількості фруктів, клітковини та риби знижує ризик розвитку ХОЗЛ.

Експерти акцентують увагу на тому, що ХОЗЛ — невиліковне хронічне захворювання, яке потребує тривалої підтримувальної терапії. Однак правильно підібране лікування у поєднанні зі зміною способу життя дозволяє значно знизити вираженість симптомів цієї хвороби та підвищити якість життя пацієнтів.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com