50% батьків регулярно дають дітям дієтичні добавки

Згідно з даними Національного опитування Мічиганського університету охорони здоров’я (University of Michigan Health) щодо дитячого здоров’я понад 50% батьків вважають, що важко переконати дитину збалансовано харчуватися, тому їхні діти регулярно вживають дієтичні добавки.

Директор дослідницького проєкту Сара Кларк (Sarah Clark) зазначила, що збалансоване харчування допомагає дітям отримувати поживні речовини, необхідні для здорового зростання та розвитку. Тим не менш, реальність для багатьох батьків така, що змусити дітей їсти здорову їжу не завжди легко. Дані опитування показують, що багато батьків вважають вживання дієтичних добавок методом поповнення дефіциту нутрієнтів, але при цьому далеко не завжди консультуються з лікарем.

Близько 30% батьків повідомляють, що їхня дитина вибаглива в їжі та не вживає достатньо фруктів та овочів. 13% стурбовані тим, що діти не отримують достатньої кількості певних вітамінів та мінералів, тоді як 9% заявили, що їхній дитині потрібно більше клітковини в раціоні. Такими є дані репрезентативного національного звіту, що базується на відповідях 1251 батька, який має як мінімум одну дитину віком 1–10 років.

Також важливим фактором є вартість харчування. Близько 50% батьків погодилися з тим, що здорове харчування для дитини коштує дорожче, ніж напівфабрикати.

Більшість опитаних батьків давали дітям дієтичні добавки, причому більше 75% вживали полівітаміни. Близько 50% батьків також давали дітям пробіотики, які являють собою живі бактерії та цукроміцети, що допомагають травленню, сприяючи нормалізації кишкової мікрофлори. Більше 20% вживали як дієтичну добавку омега-3 поліненасичені жирні кислоти, які підтримують ріст клітин та функціонування нервової системи.

Серед батьків, які давали своїм дітям дієтичні добавки, 4 з 5 вказали, що вони обрали продукти, спеціально призначені для дітей, але тільки 2 з 5 зазначили, що обговорювали використання дієтичних добавок з лікарем своєї дитини.

Згідно зі звітом представники соціальних груп з низьким доходом рідше обговорювали використання дієтичних добавок з лікарем своєї дитини в порівнянні з представниками інших соціально-економічних класів.

С. Кларк зазначила, що оскільки дієтичні добавки класифікуються Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) як продукти харчування та не проходять етапи оцінки клінічної ефективності та безпеки, що проводяться для лікарських засобів, існує обмежена кількість досліджень безпеки та ефективності дієтичних добавок та потенційних побічних ефектів для дітей. Але деякі батьки можуть не знати, що обрана ними дієтична добавка не була схвалена FDA. Щоб звести до мінімуму ризики, пов’язані з використанням дієтичних добавок, батьки повинні обговорювати раціон харчування своєї дитини з педіатром або сімейним лікарем, який може допомогти їм визначити найкращі стратегії підвищення нутритивної цінності раціону їхньої дитини та визначити, чи рекомендовані дієтичні добавки.

За матеріалами www.medicalxpress.com