Київ
Пробірки та контейнери

пробірки вакутайнери

Медичні вироби

19Лабораторне обладнання

Пробірки та контейнери
пробірки вакутайнери
Сортування: По популярності
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
16х100мм 9 мл крові, з червоною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 461,80 грн
в 73 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
16х100 мм, з активатором згортання 9 мл крові, з червоною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 682,00 грн
в 65 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПРОБІРКА VACUETTE® К3 ЄДТА
ПРОБІРКА VACUETTE® К3 ЄДТА
13 х 75 мм 4 мл фіолетова №1
Greiner Bio-One GmbH
від 3,60 грн
в 37 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 75 мм з k3 едта 4 мл з бузковою кришкою, ivd №1
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від 4,00 грн
в 29 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
16 х 100 мм з активатором згортання 9 мл з червоною кришкою №100
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від 509,00 грн
в 17 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПРОБІРКА ВАКУУМНА AYSET
ПРОБІРКА ВАКУУМНА AYSET
81201, 13 х 75 мм синій 3.6 мл тринатрий цитрат (3,8%) 9nc №1
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
від 4,20 грн
в 12 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 75 мм з k3 едта 4 мл з бузковою кришкою, ivd №100
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від 391,35 грн
в 8 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13x75 мм з к3 edta 3 мл крови з фіолетовою кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 409,60 грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
16 х 100 мм з активатором згортання 9 мл з червоною кришкою №1
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від 6,51 грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13х75мм, цитрат натрію (3,8%) для 3,6 мл крові, коагуляція, з світло-блакитною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 527,10 грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13x75 мм з к3 edta 4 мл крові з фіолетовою кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 535,40 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
ПРОБІРКА ВАКУУМНА AYSET
ПРОБІРКА ВАКУУМНА AYSET
70665, 13 х 75 мм бузковий 4 мл k(3)edta, k3e №1
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
від 5,53 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13x75 мм з к3 edta 4 мл крові з фіолетовою кришкою №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 6,12 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13х100мм, з активатором згортання 6 мл крові, з червоною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 701,50 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 75 мм з k3 едта 3 мл з бузковою кришкою, ivd №1
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від 4,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 75 мм з активатором згортання 4 мл з червоною кришкою №1
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від 8,20 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 75 мм з k2 едта 4 мл з бузковою кришкою, ivd №100
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від 1004,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13х75мм, цитрат натрію (3,2%) для 2,7 мл крові, коагуляція, з світло-блакитною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 425,82 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ПРОБІРКА VACUETTE® АКТИВАТОР ЗГУСТКА
ПРОБІРКА VACUETTE® АКТИВАТОР ЗГУСТКА
13 х 100 мм 5 мл жовта №1
Greiner Bio-One GmbH
від 6,87 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 100 мм з активатором згортання 6 мл з червоною кришкою №100
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від 410,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
123
ГоловнаКошикОбране