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пробірки вакутайнери
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
16х100мм 9 мл крові, з червоною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
461,80
грн
в 73 аптеках інших міст
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
16х100 мм, з активатором згортання 9 мл крові, з червоною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
682,00
грн
в 65 аптеках інших міст
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ПРОБІРКА VACUETTE® К3 ЄДТА
13 х 75 мм 4 мл фіолетова №1
Greiner Bio-One GmbH
від
3,60
грн
в 37 аптеках інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 75 мм з k3 едта 4 мл з бузковою кришкою, ivd №1
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від
4,00
грн
в 29 аптеках інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
16 х 100 мм з активатором згортання 9 мл з червоною кришкою №100
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від
509,00
грн
в 17 аптеках інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА AYSET
81201, 13 х 75 мм синій 3.6 мл тринатрий цитрат (3,8%) 9nc №1
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
від
4,20
грн
в 12 аптеках інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 75 мм з k3 едта 4 мл з бузковою кришкою, ivd №100
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від
391,35
грн
в 8 аптеках інших міст
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13x75 мм з к3 edta 3 мл крови з фіолетовою кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
409,60
грн
в 7 аптеках інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
16 х 100 мм з активатором згортання 9 мл з червоною кришкою №1
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від
6,51
грн
в 6 аптеках
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13х75мм, цитрат натрію (3,8%) для 3,6 мл крові, коагуляція, з світло-блакитною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
527,10
грн
в 5 аптеках інших міст
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13x75 мм з к3 edta 4 мл крові з фіолетовою кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
535,40
грн
в 3 аптеках
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА AYSET
70665, 13 х 75 мм бузковий 4 мл k(3)edta, k3e №1
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
від
5,53
грн
в 2 аптеках інших міст
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13x75 мм з к3 edta 4 мл крові з фіолетовою кришкою №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
6,12
грн
в 2 аптеках інших міст
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13х100мм, з активатором згортання 6 мл крові, з червоною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
701,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 75 мм з k3 едта 3 мл з бузковою кришкою, ivd №1
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від
4,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 75 мм з активатором згортання 4 мл з червоною кришкою №1
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від
8,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 75 мм з k2 едта 4 мл з бузковою кришкою, ivd №100
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від
1004,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ВАКУУМНА ПРОБІРКА VACUMED® СТЕРИЛЬНА
13х75мм, цитрат натрію (3,2%) для 2,7 мл крові, коагуляція, з світло-блакитною кришкою №100
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
425,82
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПРОБІРКА VACUETTE® АКТИВАТОР ЗГУСТКА
13 х 100 мм 5 мл жовта №1
Greiner Bio-One GmbH
від
6,87
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПРОБІРКА ВАКУУМНА ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ VACUSERA® СТЕРИЛЬНА
13 х 100 мм з активатором згортання 6 мл з червоною кришкою №100
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
від
410,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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1
2
3
Форма випуску
13 х 100 мм
13 х 75 мм
13x100 мм
13x75 мм з К2 EDTA
13x75 мм з К3 EDTA
13х100мм, з активатором згорт.
13х100мм, розд. гель, акт. зг.
13х75 мм, ЭДТА К3
13х75 мм, з активатором згорт.
13х75мм, без консерв.
13х75мм, цитрат натрію (3,2%)
13х75мм, цитрат натрію (3,8%)
16 х 100 мм
16х100мм
16х100мм, з активатором згорт.
70655, 13 х 100 мм
70665, 13 х 75 мм
70697, 13 х 75 мм
81201, 13 х 75 мм
VBC-600408
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Пакування
2 мл
4 мл
5 мл
6 мл
без наповнювача 6 мл
без наповнювача 9 мл
бузковий 3 мл
бузковий 4 мл
з K2 ЕДТА 4 мл
з K3 ЕДТА 2 мл
з K3 ЕДТА 3 мл
з K3 ЕДТА 4 мл
з активатором згортання
з активатором згортання 4 мл
з активатором згортання 6 мл
з активатором згортання 9 мл
з гелем і активатор. згортан. 3.5 мл
з гелем і активатор. згортан. 5 мл
з гелем і активатор. згортан. 8 мл
синій 3.6 мл
стер. 2.7 мл
стер. 3.6 мл
червоний 6 мл
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Кількість штук в упаковці
1
100
Виробник
Ayset Tibbi Urunler
Disera Tibbi Malzeme Lojistik
F.L. MEDICAL s.r.l.
Greiner Bio-One
InterVacTechnology
Plasti Lab
Zhejiang Gongdong Medical Technology
Эксимкаргатрейд
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