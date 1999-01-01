Київ
Шовний матеріал

інший шовний матеріал

Медичні вироби

18Шовний матеріал

інший шовний матеріал
Сортування: По популярності
СТРІЧКИ ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН STERI-STRIP®
СТРІЧКИ ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН STERI-STRIP®
R1547 12 мм х 100 мм №1
від 46,00 грн
в 20 аптеках
Знайти в аптеках
Кліпси титанові LAPOMED™
Кліпси титанові LAPOMED™
Середньо-великі №1
ЛАПОМЕД ООО
від 156,99 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
МАТЕРІАЛ ШОВНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ NOVOSYN QUICK БЕЗБАРВНИЙ
МАТЕРІАЛ ШОВНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ NOVOSYN QUICK БЕЗБАРВНИЙ
Usp 2/0 (3) c3046595 посилена голка 90 см голка 37 мм колюча 1/2, упаковка ddp №1
Б. Браун
від 145,00 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
МАТЕРІАЛ ШОВНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ OPTILENE
МАТЕРІАЛ ШОВНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ OPTILENE
Usp 3/0 (2) 75 см голка hr 22 cv упаковка rcp №1
Б. Браун
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране