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СТРІЧКИ ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН STERI-STRIP®
R1547 12 мм х 100 мм №1
3М
від
46,00
грн
в 20 аптеках
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Кліпси титанові LAPOMED™
Середньо-великі №1
ЛАПОМЕД ООО
від
156,99
грн
в 2 аптеках інших міст
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МАТЕРІАЛ ШОВНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ NOVOSYN QUICK БЕЗБАРВНИЙ
Usp 2/0 (3) c3046595 посилена голка 90 см голка 37 мм колюча 1/2, упаковка ddp №1
Б. Браун
від
145,00
грн
в 1 аптеці
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МАТЕРІАЛ ШОВНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ, ЩО НЕ РОЗСМОКТУЄТЬСЯ OPTILENE
Usp 3/0 (2) 75 см голка hr 22 cv упаковка rcp №1
Б. Браун
Немає в наявності
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Форма випуску
R1547
USP 2/0 (3)
USP 3/0 (2)
середньо-великі
Пакування
75 см
C3046595 посилена голка 90 см
Виробник
3M
B. Braun
ЛАПОМЕД
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