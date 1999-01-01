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РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ SEMPERCARE NITRILE НЕСТЕРИЛЬНІ НЕПРИПУДРЕНІ
Розмір l (8-9) №1
Semperit Investments Asia Pte Ltd
від
2,80
грн
в 35 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір s пара латексні, припудрені №1
Допомога-I
від
7,14
грн
в 19 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір l пара латексні, припудрені №1
Допомога-I
від
6,00
грн
в 12 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "СЛАВНА®"
Розмір m пара №1
Технокомплекс
від
7,80
грн
в 8 аптеках
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РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ЛАТЕКСНІ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "IGAR"
Розмір s пара №1
Ігар
від
14,50
грн
в 8 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ЛАТЕКСНІ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ торгової марки IGAR
Розмір l (8-9) пара №1
від
8,05
грн
в 6 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕННІ MEDICAL PROFESSIONAL™
Розмір m пара №100
УЛЬМА МЕДИКАЛ ООО
від
2,22
грн
в 5 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ЛАТЕКСНІ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ торгової марки IGAR
Розмір s (6-7) пара №1
від
5,81
грн
в 4 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ ПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ 2B
M пара №1
Concept Rubber Products
від
3,93
грн
в 4 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ СТЕРИЛЬНІ
Розмір 7-8 №2
Кампус Коттон Клаб
від
12,00
грн
в 3 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір m, латексні з пудрою, не текстуровані №1
Допомога-I
від
7,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ЛАТЕКСНІ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ ПРИПУДРЕНІ торгової марки IGAR
Розмір l (8-9) пара №100
від
250,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ
L пара припудренi №1
Допомога-I
від
11,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ СТЕРИЛЬНІ
Розмір 7-8 №1
Кампус Коттон Клаб
від
9,70
грн
в 1 аптеці інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ СТЕРИЛЬНІ
Розмір 6-7 №2
Кампус Коттон Клаб
від
5,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ ПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ 2B
S пара №1
Concept Rubber Products
від
6,50
грн
в 1 аптеці
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ "CARE 365" STANDARD НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ
S пара №1
Shandong Intco Medical Products Co., Ltd
від
2,49
грн
в 1 аптеці інших міст
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РУКАВИЧКИ ЛАТЕКСНІ ХІРУРГІЧНІ СТЕРИЛЬНІ НЕПРИПУДРЕНІ DERMAGEL® ORTHOPEDIC
Розмір 6,5 №1
Kanam Latex Industries
від
85,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ ПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ 2B
L пара №1
Concept Rubber Products
від
3,93
грн
в 1 аптеці інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір l, латексні з пудрою, не текстуровані №1
Допомога-I
від
7,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Ansell Lanka
BIOMAX RESOURCES SDN BHD
Digiflex india
Jiangsu Suyun Medical Materials
Kanam Latex Industries
Maxter Glove Manufacturing SDN BHD
SF Medical Products GmbH
Semperit Investments Asia Pte Ltd
Shandong Intco Medical Products Co., Ltd
Shandong Yuyuan Latex Gloves
Tianchang Hengsheng Medical Devices Cо., Ltd
VOGT MEDICAL
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