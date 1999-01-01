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РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ SEMPERCARE NITRILE НЕСТЕРИЛЬНІ НЕПРИПУДРЕНІ
РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ SEMPERCARE NITRILE НЕСТЕРИЛЬНІ НЕПРИПУДРЕНІ
Розмір l (8-9) №1
Semperit Investments Asia Pte Ltd
від 2,80 грн
в 35 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір s пара латексні, припудрені №1
Допомога-I
від 7,14 грн
в 19 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір l пара латексні, припудрені №1
Допомога-I
від 6,00 грн
в 12 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "СЛАВНА®"
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "СЛАВНА®"
Розмір m пара №1
Технокомплекс
від 7,80 грн
в 8 аптеках
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РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ЛАТЕКСНІ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "IGAR"
РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ЛАТЕКСНІ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "IGAR"
Розмір s пара №1
Ігар
від 14,50 грн
в 8 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ЛАТЕКСНІ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ торгової марки IGAR
РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ЛАТЕКСНІ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ торгової марки IGAR
Розмір l (8-9) пара №1
від 8,05 грн
в 6 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕННІ MEDICAL PROFESSIONAL™
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ ОПУДРЕННІ MEDICAL PROFESSIONAL™
Розмір m пара №100
УЛЬМА МЕДИКАЛ ООО
від 2,22 грн
в 5 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ЛАТЕКСНІ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ торгової марки IGAR
РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ЛАТЕКСНІ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ торгової марки IGAR
Розмір s (6-7) пара №1
від 5,81 грн
в 4 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ ПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ 2B
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ ПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ 2B
M пара №1
Concept Rubber Products
від 3,93 грн
в 4 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ СТЕРИЛЬНІ
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ СТЕРИЛЬНІ
Розмір 7-8 №2
Кампус Коттон Клаб
від 12,00 грн
в 3 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір m, латексні з пудрою, не текстуровані №1
Допомога-I
від 7,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ЛАТЕКСНІ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ ПРИПУДРЕНІ торгової марки IGAR
РУКАВИЧКИ МЕДИЧНІ ЛАТЕКСНІ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ ПРИПУДРЕНІ торгової марки IGAR
Розмір l (8-9) пара №100
від 250,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ
L пара припудренi №1
Допомога-I
від 11,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ СТЕРИЛЬНІ
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ СТЕРИЛЬНІ
Розмір 7-8 №1
Кампус Коттон Клаб
від 9,70 грн
в 1 аптеці інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ СТЕРИЛЬНІ
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ СТЕРИЛЬНІ
Розмір 6-7 №2
Кампус Коттон Клаб
від 5,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ ПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ 2B
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ ПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ 2B
S пара №1
Concept Rubber Products
від 6,50 грн
в 1 аптеці
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ "CARE 365" STANDARD НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НІТРИЛОВІ "CARE 365" STANDARD НЕПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ
S пара №1
Shandong Intco Medical Products Co., Ltd
від 2,49 грн
в 1 аптеці інших міст
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РУКАВИЧКИ ЛАТЕКСНІ ХІРУРГІЧНІ СТЕРИЛЬНІ НЕПРИПУДРЕНІ DERMAGEL® ORTHOPEDIC
РУКАВИЧКИ ЛАТЕКСНІ ХІРУРГІЧНІ СТЕРИЛЬНІ НЕПРИПУДРЕНІ DERMAGEL® ORTHOPEDIC
Розмір 6,5 №1
Kanam Latex Industries
від 85,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ ПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ 2B
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ ЛАТЕКСНІ ПРИПУДРЕНІ НЕСТЕРИЛЬНІ 2B
L пара №1
Concept Rubber Products
від 3,93 грн
в 1 аптеці інших міст
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ СТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір l, латексні з пудрою, не текстуровані №1
Допомога-I
від 7,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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