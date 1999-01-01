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ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
№ 108 №1
ТПГХНТ
від
183,00
грн
в 35 аптеках інших міст
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ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
На тканині 210 паравертебральний №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від
323,50
грн
в 9 аптеках інших міст
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ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
На тканині 250 х 200 мм №63
Мандриченко Сергій Віталійович
від
160,89
грн
в 5 аптеках
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ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
На тканині 234 адаптивний №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від
453,10
грн
в 4 аптеках інших міст
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ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
№ 56 №1
ТПГХНТ
від
132,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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ІПЛІКАТОР-МАСАЖЕР ГОЛЬЧАТИЙ "МІРТА"
На тканині (144 шт. в уп.) №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від
280,95
грн
в 3 аптеках
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АПЛІКАТОР
(пластиковий стрижень) №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
4,54
грн
в 2 аптеках інших міст
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ІПЛІКАТОР-МАСАЖЕР ГОЛЬЧАТИЙ "МІРТА"
(63 шт. в уп.) №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від
43,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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ІПЛІКАТОР-МАСАЖЕР ГОЛЬЧАТИЙ "МІРТА"
(144 шт. в уп.) №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від
115,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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АПЛІКАТОР З ТРАНСПОРТНОЮ ПРОБІРКОЮ І СЕРЕДОВИЩЕМ AMIES
10 мл пластиковий стрижень №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
6,03
грн
в 1 аптеці
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ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
На тканині 460 х 250 мм №144
Мандриченко Сергій Віталійович
від
325,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
№ 188 №1
ТПГХНТ
від
464,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
На тканині 650 х 400 мм №210
Мандриченко Сергій Віталійович
від
360,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ПЛАСТИКОВІЙ ПАЛИЧЦІ СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Немає в наявності
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ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
№30
ТПГХНТ
Немає в наявності
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ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
№ 121 №1
ТПГХНТ
Немає в наявності
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ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
На тканині 550 х 420 мм №234
Мандриченко Сергій Віталійович
Немає в наявності
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АПЛІКАТОР
(дерев'яний стрижень) №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Немає в наявності
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АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ДЕРЕВ'ЯНІЙ ПАЛИЧЦІ СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Немає в наявності
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АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ДЕРЕВ'ЯНІЙ ПАЛИЧЦІ В ПРОБІРЦІ ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Немає в наявності
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