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Аплікатори
інші аплікатори
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ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
№ 108 №1
ТПГХНТ
від 183,00 грн
в 35 аптеках інших міст
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ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
На тканині 210 паравертебральний №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від 323,50 грн
в 9 аптеках інших міст
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ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
На тканині 250 х 200 мм №63
Мандриченко Сергій Віталійович
від 160,89 грн
в 5 аптеках
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ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
На тканині 234 адаптивний №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від 453,10 грн
в 4 аптеках інших міст
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ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
№ 56 №1
ТПГХНТ
від 132,00 грн
в 4 аптеках інших міст
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ІПЛІКАТОР-МАСАЖЕР ГОЛЬЧАТИЙ "МІРТА"
ІПЛІКАТОР-МАСАЖЕР ГОЛЬЧАТИЙ "МІРТА"
На тканині (144 шт. в уп.) №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від 280,95 грн
в 3 аптеках
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АПЛІКАТОР
АПЛІКАТОР
(пластиковий стрижень) №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 4,54 грн
в 2 аптеках інших міст
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ІПЛІКАТОР-МАСАЖЕР ГОЛЬЧАТИЙ "МІРТА"
ІПЛІКАТОР-МАСАЖЕР ГОЛЬЧАТИЙ "МІРТА"
(63 шт. в уп.) №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від 43,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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ІПЛІКАТОР-МАСАЖЕР ГОЛЬЧАТИЙ "МІРТА"
ІПЛІКАТОР-МАСАЖЕР ГОЛЬЧАТИЙ "МІРТА"
(144 шт. в уп.) №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від 115,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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АПЛІКАТОР З ТРАНСПОРТНОЮ ПРОБІРКОЮ І СЕРЕДОВИЩЕМ AMIES
АПЛІКАТОР З ТРАНСПОРТНОЮ ПРОБІРКОЮ І СЕРЕДОВИЩЕМ AMIES
10 мл пластиковий стрижень №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 6,03 грн
в 1 аптеці
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ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
На тканині 460 х 250 мм №144
Мандриченко Сергій Віталійович
від 325,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
№ 188 №1
ТПГХНТ
від 464,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
На тканині 650 х 400 мм №210
Мандриченко Сергій Віталійович
від 360,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ПЛАСТИКОВІЙ ПАЛИЧЦІ СТЕРИЛЬНИЙ
АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ПЛАСТИКОВІЙ ПАЛИЧЦІ СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Немає в наявності
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
№30
ТПГХНТ
Немає в наявності
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
ІПЛІКАТОР КУЗНЕЦОВА
№ 121 №1
ТПГХНТ
Немає в наявності
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
ІПЛІКАТОР ГОЛЬЧАСТИЙ "АКТИВЕН"
На тканині 550 х 420 мм №234
Мандриченко Сергій Віталійович
Немає в наявності
АПЛІКАТОР
АПЛІКАТОР
(дерев'яний стрижень) №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Немає в наявності
АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ДЕРЕВ'ЯНІЙ ПАЛИЧЦІ СТЕРИЛЬНИЙ
АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ДЕРЕВ'ЯНІЙ ПАЛИЧЦІ СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Немає в наявності
АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ДЕРЕВ'ЯНІЙ ПАЛИЧЦІ В ПРОБІРЦІ ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ СТЕРИЛЬНИЙ
АПЛІКАТОР "ВОЛЕС" НА ДЕРЕВ'ЯНІЙ ПАЛИЧЦІ В ПРОБІРЦІ ІЗ ЗАХИСНИМ КОВПАЧКОМ СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Jiangsu Huida Medical Instruments
Немає в наявності
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