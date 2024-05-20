Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Умань, вул. Шевченка Тараса, 50 Всього: упаковка (23) 21,26 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Умань, вул. Шевченка Тараса, 41 Всього: упаковка (31) 21,28 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г Всього: упаковка (9) 9,90 Економія: -1,50 грн 8,40 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18 Всього: упаковка (10) 8,80 Економія: -2,77 грн 6,03 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Ревуцького, 16-А Всього: упаковка (5) 8,80 Економія: -2,77 грн 6,03 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Київ, вул. Тростянецька, 8-Д Всього: упаковка (13) 8,80 Економія: -2,77 грн 6,03 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Київ, вул. Краківська, 13 Всього: упаковка (19) 8,80 Економія: -2,77 грн 6,03 грн Забронювати